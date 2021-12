La Grossa de Cap d'Any del 2021 ha estat el 72656. El premi s'ha repartit a íntegrament a Castellterçol (Moianès). El primer premi del sorteig està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet, el que suposa 20.000 euros per cada euro jugat. L'extracció de la Grossa ha estat l'última del sorteig. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran mil euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues últimes 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 6 com el primer premi recuperaran els 10 euros jugats.

1r premi 72656 2n premi 44111 3r premi 34226 4rt premi 14605 4rt premi 69576 5è premi 89090 5è premi 58499 5è premi 60847 Butlletes premiades en la Grossa de Cap d'Any Un bitllet es considera premiat quan coincideix amb un dels números extrets en el mateix ordre del sorteig (de dreta a esquerra). Les butlletes de la Grossa de Cap d’Any que continguin el número anterior o posterior al del premiat també tenen premi. El número posterior al 99999 és el 00000 i el número anterior al 00000 és el 99999. Els premis dins d’un mateix número premiat no són acumulables. Per exemple, una butlleta de la Grossa de Cap d’Any que tingui les últimes quatre xifres que corresponen amb el número premiat, guanyarà només el premi corresponent a les últimes quatre xifres, però no aquells premis corresponents a l’última xifra, les dues últimes xifres ni el de les últimes tres xifres. Ara bé, els bitllets guanyadors en diferents sortejos (és a dir, que conté dígits idèntics de números guanyadors de diferents sortejos), sí que acumularan els premis, excepte els corresponents a l’encert de les 5 xifres dels números extrets en el sorteig, que no s’acumularan amb cap altre premi.