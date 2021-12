El preu de la llum a l'Estat tornarà a baixar dels 250 euros per MWh aquest Nadal, després d'una setmana de rècords. De fet, feia gairebé dues setmanes consecutives que l'electricitat al mercat majorista superava aquesta barrera, segons les dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE).

Aquest divendres, però, l'import mitjà de l'electricitat serà de 226,42 euros per MWh, un 27,2% menys que aquest dijous i lluny del màxim històric registrat aquest dimecres, de 383,67 euros per MWh. L'hora més cara per encendre electrodomèstics serà de nou a deu de la nit, quan el preu del MWh se situarà en 315,12 euros per MWh, mentre que la més barata serà de cinc a sis de la matinada, amb un import de 125,31 euros per MWh.