Pacte per la reforma laboral. El ministeri de Treball de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha aconseguit aquest dijous tancar un acord amb la patronal i els sindicats per la reforma laboral. Després de nou mesos i mig de negociacions amb els agents socials, la CEOE, la UGT i CCOO han donat el seu vistiplau al document pactat, i permetran impulsar els canvis necessaris per tombar parts de la normativa aprovada pel PP el 2012. La previsió de l'executiu espanyol és aprovar l'acord assolit amb patronal i sindicats en el Consell de Ministres del pròxim dimarts, 28 de desembre, que s'espera que sigui l'últim de 2021.

Yolanda Díaz: "Espanya és avui molt millor amb aquesta norma" La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha celebrat l'acord amb els agents socials per la reforma laboral i ha subratllat que és "un dia històric per als treballadors i treballadores d'aquest país". "Espanya és avui molt millor amb aquesta norma", ha dit aquest dijous en una atenció als mitjans després que la patronal i els sindicats hagin avalat el document pactat. Díaz ha agraït la feina de la CEOE, de CCOO i d'UGT en els últims nou mesos de negociació i ha assegurat que la reforma laboral permetrà "guanyar drets" i "millorar les relacions laborals" a l'Estat espanyol. La vicepresidenta ha confirmat que s'aprovarà en el Consell de Ministres de dimarts vinent, 28 de desembre. Segons Díaz, la reforma laboral pactada és "molt ambiciosa" i el text "fa molt més" que derogar la del PP de 2012 i també "compleix amb l'acord de govern" i "amb el component 23 presentat davant la Comissió Europea". La vicepresidenta ha afirmat que la feina feta en la taula de negociació ha estat "serena, sensata, tècnica i científica" i ha destacat que els agents socials "estan a l'altura de les circumstàncies". "Coneixen molt bé els problemes del mercat de treball", ha dit. Díaz ha apuntat que la negociació ha estat "difícil" però s'ha mostrat "molt orgullosa". "El govern espanyol està complint amb la paraula donada" i aquest acord "és el millor que li pot passar al nostre país per acabar l'any", ha insistit. Pedro Sánchez: "Complim" En una piulada a Twitter, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat que s'avança "cap a un model de relacions laborals del segle XXI". "Complim" i "ho fem amb la bandera de l'acord i el diàleg", ha dit, i ha agraït el "compromís" de patronal i sindicats. Cumplimos. Hoy avanzamos hacia un modelo de relaciones laborales del siglo XXI. Lo hacemos con la bandera del acuerdo y el diálogo. Queremos trabajos y sueldos dignos, que garanticen los derechos de todos y todas.



Gracias a patronal y sindicatos por su compromiso. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 23 de diciembre de 2021 "Volem feines i sous dignes, que garanteixin els drets de tots i totes", ha afirmat.