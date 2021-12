El planeta Terra ha entrat en una espiral perillosa de conseqüències no determinades encara que condueix cap a una situació d'enorme gravetat i en la que la mà humana hi té molt a dir per intentar revertir la situació. Els experts consideren que un dels canvis globals ha de ser el de la mobilitat. Ens hem de moure de manera diferent i aconseguir acostant-nos a les emissions zero. Només així podem garantir el nostre futur. Diuen que els petits canvis són els que generen els grans canvis. I aquests petits canvis són els que s'han d'aplicar ja de manera immediata en el nostre cercle més proper actuant ja i posant polítiques en marxa a la nostra ciutat o el nostre poble. Amb aquesta motivació es va organitzar el debat amb el títol «La nova mobilitat farà més habitables els nostres pobles i ciutats» organitzat per Diari de Girona, Regió 7 i Empordà amb el suport d'Endesa i que va comptar amb la participació de destacats experts.

Els ponents que van intervenir van ser Xavier Querol, professor d'Investigació del SIC; Ferran Menescal, responsable de mobilitat elèctrica d’Endesa X a Catalunya; Lluís Olivet, CEOI d’OTC Enginering i Joan Serra, director general d'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i alcalde de Castellolí. El debat va ser introduït i moderat per Jordi Molet, conseller delegat dels diaris Regió 7, Diari de Girona i el setmanari Empordà. Els experts van debatre i van posar sobre la taula sobre si la transició cap al vehicle elèctric es podrà complir en els terminis fixats per alguns països i fabricants de vehicles.

Jordi Molet va ser l'encarregat de fer la introducció recordant els compromisos adoptats per una trentena de fabricants de la indústria automobilística per eliminar els cotxes de combustió i va plantejar als ponents una sèrie de qüestions respecte a aquest repte: Serà possible avançar cap a una transició de vehicles que no contaminin?. La tecnologia ha avançat prou? Farem com a societat aquest canvi?

La resposta unànime va ser que sí. Va existir coincidència total que sí que és possible aquesta transició i deixar el vehicle de combustió per adaptar-nos al futur amb el cotxe elèctric. No és però la solució definitiva a l'estalvi energètic, perquè l'ús del vehicle elèctric ha d'anar acompanyat també per la implantació de sistemes d’energies renovables per reduir la petjada de CO2. I en aquest terreny entra també la necessitat d'adoptar sistemes de transport públic i disposar també d'una completa xarxa de punts de recàrrega dels vehicles que garanteixin una important autonomia. Durant el debat va sortir també la necessitat d'establir ajudes tant públiques com privades i acompanyar aquesta transició al vehicle elèctric amb altres mesures. El que va quedar clar és que la nova mobilitat ja ha començat a córrer.

La importància de disposar d'una àmplia xarxa de punts de recàrrega al territori

La millora de la qualitat de l'aire que respirem diàriament passa també per deixar de banda el vehicle particular i apostar per l'ús del transport urbà i el no contaminant. Tenim diverses opcions sobre la taula, però hem de tenir en compte que cal una millora del sistema de transport públic i que si l'aposta personal i individual és el cotxe elèctric cal una xarxa prou implantada de punts de recàrrega per garantir l'autonomia durant els desplaçaments.

«La qualitat de l'aire no serà possible sinó s'apliquen canvis en la mobilitat» Xavier Querol - Professor d’Investigació del CSIC

Només queda un camí per avançar i és també amb garanties. En aquest sentit es va expressar Xavier Querol, professor d'investigació del CSIC que va apuntar la necessitat de redissenyar l'urbanisme de les ciutats perquè la gent pugui desplaçar-se a peu o en bicicleta. Per la seva banda, Ferran Menescal, responsable de mobilitat elèctrica d'Endesa X a Catalunya també va ser de l'opinió que la transició cal fer-la amb garanties i planificar el futur per aconseguir la descarbonització de la societat mentre que des de l'experiència municipal, Joan Serra, director general d’AMTU i alcalde de Castellolí va demanar més recursos per poder fer els canvis necessaris cap a aquesta transició energètica i va apostar per fomentar més el transport públic dotant a les administracions locals de més mitjans. I en aquest capítol també es va situar en la mateixa línia Lluís Olivet, CEO d'’OTC Engineering que va demanar polítiques per garantir la mobilitat sostenible i que sigui el ciutadà qui pugui triar el model de transport per desplaçar-se. Això sí, caldrà també definir els models de bateria i disposar d'una completa xarxa de recàrrega. Precisament, la necessitat d'implantar més carregadors a la via pública per garantir els desplaçaments. Menescal va destacar que a poc a poc les grans marques automobilístiques van dotant als seus models de més autonomia i bateries de més potència. Un exemple del que s'està fent a Catalunya és que Endesa X, a través del seu Pla d'Infraestructures de Recàrrega, està treballant en una xarxa de punts de recàrrega amb una distància d'uns 50 quilòmetres entre punt i punt i una aplicació, la JuicePass, permet comprovar en tot moment quins punts de recàrrega ens podem trobar si volem fer un desplaçament sigui llarg o sigui curt.

«Podem fer la transició amb garanties i de manera organitzada» Ferran Menescal - Responsable de Mobilitat Elèctrica d'Endesa X a Catalunya

Hi ha altres models que es poden aplicar com ara el cotxe compartit entre municipis com es fa a la Conca d’Òdena, però el que està també molt clar és que cal un canvi energètic a tots els nivells. Endesa, per exemple, ha anunciat recentment el compromís que l'any 2040 el 100% de la seva producció elèctrica sigui amb fonts d'origen renovable. És obvi, per tant, que la producció d'energia pels cotxes elèctrics es podrà fer cada vegada amb energies més netes i renovables. La transició està en marxa. També Menescal va insistir en el fet que hi haurà una xarxa de recàrrega molt propera al ciutadà i que estarà en restaurants, centres comercials, aparcaments...i a més, dotats amb una operació de càrrega ràpida. Haurem de canviar tots plegats els conceptes que tenim ara d'anar a una gasolinera i omplir el dipòsit del nostre vehicle en pocs minuts. Si volem fer un viatge llarg, haurem d'aprendre a planificar-nos, fer una bona recàrrega i disposar de la informació necessària per poder llavors recarregar al llarg del recorregut que fem.

«Un inconvenient que podem tenir és la lentitud a l'hora de fer els canvis» Joan Serra - Director general d'AMTU

La digitalització dels sistemes també pot ajudar molt. La societat, tal com va exposar Lluís Olivet, s'ha acostumat a tenir la informació de primera mà consultant el mòbil. Per tant, si la tendència és aquesta, cal que tots els recursos de mobilitat estiguin connectats perquè l'usuari pugui la informació de manera ràpida per poder triar quin tipus de transport és el més adequat.

Entre les línies d'acció que cal portar a terme pensant en el futur com a societat cal fer més habitable les nostres ciutats. Xavier Querol va optar per fer més extensives les subvencions per a l'adquisició d'un vehicle elèctric i va mostrar-se optimista pel fet que a Catalunya es pot posar en marxa un important hub de la moto elèctrica perquè es donen les condicions. Ferran Menescal va considerar que el canvi de cultura arribarà i va posar com a exemple com algunes grans empreses logístiques ja estan electrificant les seves flotes de vehicles, tal com passa també amb el transport públic a Barcelona. En aquest sentit, Joan Serra va insistir en la necessitat de fomentar el transport públic de forma sostenible i optimitzada mentre que Lluís Olivet també va mostrar-se optimista en què com a societat serem capaços de sostenir diferents models de mobilitat.

«L'objectiu és la mobilitat elèctrica, mobilitat connectada i mobilitat compartida» Lluís Olivet - CEO d'OTC Enginnering

Bona part del debat es va centrar en el fet que és tant o més important la mobilitat urbana com la interurbana. Xavier Querol, professor d'investigació del CSIC va donar una visió de com hauríem de ser les ciutats i va ser molt clar en afirmar que per reduir la contaminació cal reduir el nombre de vehicles. Ho va resumir en una frase dient que prefereix un autobús elèctric amb 80 passatgers que no pas 80 cotxes elèctrics circulant. Pots veure la totalitat del debat en el següent vídeo: