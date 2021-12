El port pesquer de Roses ha estat el primer de la Costa Brava en tenir un circuit pedagògic a la zona pesquera, per tal de commemorar el centenari de la Confraria de pescadors. Aquest circuit conté 10 panells divulgatius per donar a conèixer l’activitat pesquera, la història del port i la cultura marinera, el valor nutritiu del peix i, alhora, conscienciar la ciutadania de l’impacte que tenen els residus al mar.

L’Administració portuària, l’Ajuntament de Roses i la Confraria de Pescadors de Roses han col·laborat en l’elaboració del contingut dels panells. Així mateix, Ports de la Generalitat s’ha encarregat del disseny, l’elaboració, la instal·lació dels plafons, amb un cost de 15.000 euros. Una part dels quals es finança en el marc del Programa Operatiu d'intervenció comunitària del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

El director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila, l’alcalde de Roses, Joan Plana, el patró major de la Confraria de Pescadors de Roses, Antoni Abad, i la diputada de la Diputació de Girona, Montse Mindan, han visitat avui el circuit didàctic que s’ha instal·lat al moll pesquer del port de Roses.

El circuit didàctic

El circuit consta de 10 plafons divulgatius col·locats al llarg del moll pesquer de Roses i a l’exterior de l’edifici de la llotja. El primer panell mostra un plànol del port amb el directori de la ruta, on cada plafó té un número per conèixer la ubicació de cada panell. La part històrica la componen 3 panells, on s’explica la història del port, la Confraria, els pescadors i les parts d’un vaixell. Els arts de pesca es troben en 3 panells que es distribueixen entre arrossegament, encerclament i arts menors. La tipologia de peix es mostra en 2 panells, un de peix blau i l’altre de peix blanc i marisc. La ruta finalitza amb un panell que explica l’impacte dels residus al mar.

Els plafons s’han fet en 4 idiomes: català, castellà, francès i anglès, per poder divulgar la informació de l’activitat pesquera entre els turistes i la ciutadania.

Amb l’objectiu d’adaptar el recorregut a les activitats escolars, la major part dels plafons s’han fet en forma de taulell per no destorbar la visió del port i assegurar una bona comprensió als grups de nens i nenes que visiten les instal·lacions pesqueres durant el curs escolar.