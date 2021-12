L’Ajuntament de Navata s’ha adherit al projecte d’impuls a la competitivitat local amb visió territorial, que promou la Diputació de Girona, i que inclou l’activació de la plataforma digital A casa en un clic, que facilita la venda electrònica als establiments comercials del municipi. Aquest projecte, que la Diputació posa a disposició de tots els ajuntaments, forma part d’un pla que inclou la implementació d’aquelles accions que s’han identificat en el procés participatiu com a més necessàries per al desenvolupament sostenible del municipi i del territori. L’enllaç per accedir-hi és: www.ddgi.cat/comerc-a-casa/navata.