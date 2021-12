L’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava ha posat en marxa una campanya per trobar una sortida als locals buits del municipi podent-se aprofitar el sector comercial. «Veient molts locals amb la persiana abaixada, vam elaborar aquest programa, per donar una certa visibilitat a locals que, actualment, no tenen activitat, perquè siguin visibles i atractius per a qui estigui interessat en obrir un negoci», explica la presidenta de l’entitat, Carla Güibas.

Van començar de prova pilot en un local on en aquell moment no hi havia activitat. «Teníem el local net i obert», sosté Güibas. El local on tenia la seu l’Associació s’ha llogat. Aquest local ha trigat menys de dos mesos. I ja estan treballant amb el tercer local que s’uneix a aquest projecte.

«La campanya pretén disminuir els locals en desús, incentivar nous negocis, motivar els propietaris i creiem que el petit comerç que hi ha a Castelló es tornarà a reactivar», manifesta Güibas.

La regidora de Promoció Econòmica del consistori costaner, Helena Solana, diu que «des de l’Ajuntament, donem subvencions, per quart any consecutiu, per a la reforma i per la implantació de nous negocis al municipi. El projecte dels locals buits és una molt bona iniciativa, perquè locals que no tenen activitat es lloguin. L’Associació –continua dient– parla amb els propietaris perquè els lloguin».