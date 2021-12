Els promotors del polèmic aeròdrom de Peralada han desistit de seguir endavant i el projecte no es farà. El motiu, explica l'alcalde del municipi, Pere Torrent, és "la forta oposició veïnal" que aixecava l'aeròdrom, que fins i tot va provocar una tractorada en contra. "Vista la posició de tothom i les molèsties que generaria vam fer una reunió i van decidir no seguir endavant", ha confirmat Torrent. La decisió dels promotors ha estat efectiva després que entressin una instància a l'Ajuntament fent saber la seva voluntat de no seguir endavant amb el polèmic aeròdrom. El batlle es felicita de la resolució del conflicte i recorda que ells han fet "el que havien de fer".

Actualment el projecte estava en el tràmit d'al·legacions però al veure el rebuig que comportava els responsables de la iniciativa han decidit fer-se enrere i no construir l'aeròdrom. "Han vist que no era una bona idea fer-ho a Peralada i ara podem estar tranquils. Podem dir que no tindrem un aeròdrom i que queda aparcat indefinidament", ha remarcat el batlle. Torrent, però, ha deixat clar que des del consistori han fet "el que toca" i recorda que tots els estaments de la Generalitat van mostrar-se favorables en els informes ambientals. "No és el mateix l'opinió personal que puguis tenir que la teva reponsabilitat com alcalde", ha etzibat.

En aquest sentit, Torrent critica que l'entitat ecologista Iaeden "no va dir res" en aquell moment i tot va seguir endavant. "La pilota va caure a l'Ajuntament i a tothom li va semblar que havíem de salvar la situació. Al final ho hem pogut fer amb la plataforma contrària", explica.

El projecte de l'aeròdrom, que l'Ajuntament va aprovar inicialment a l'estiu i que ara s'ha enterrat definitivament, preveia que l'equipament concentrés unes 100 operacions anuals. Es destinaria, sobretot, a usos relacionats amb l'agricultura (per exemple, cartografiar conreus o bé fer tractaments fitosanitaris des de l'aire). L'aeròdrom tindria un hangar, un espai per a l'estacionament d'aeronaus i una pista de 231 metres de llargada. Es volia construir a la zona del nucli de Sant Nazari de les Olives, situada aproximadament a un quilòmetre del poble, on hi ha alguna granja i finques privades.

A finals de setembre, la plataforma que va néixer per oposar-se al projecte va presentar-hi al·legacions. Ho va fer amb el suport de la Iaeden-Salvem l'Empordà i va acompanyar-les amb més de 1.700 signatures de suport. D'aquestes, 728 es van recollir de forma presencial i 1.014 més, a través de la plataforma Change.org.

El "caprici d'una persona"

A l'oposició ciutadania s'hi va sumar també la dels pagesos de l'Alt Empordà. Ara fa dos mesos, una vintena van treure els seus tractors per protestar contra l'aeròdrom que estava previst fer a Peralada. Un projecte que consideraven que no era "res més que el caprici d'una persona amb recursos". Els manifestants lamentaven es tractava d'una instal·lació situada a escassos deu minuts amb cotxe del d'Empuriabrava o a poca estona més del de Viladamat i del d'Ordis.

En aquell moment, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, va exigir a les administracions que tinguessin "sentit comú" i evitessin que es prosperés el projecte que "malmetria el territori". "El que ha de fer la gent que ve de fora del territori el que ha de fer és adaptar-se", remarcava Caball.