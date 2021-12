Els productors de ponsètia afronten aquesta setmana els dies decisius de la campanya de la flor de Nadal. I les expectatives són realment altes. En els darrers dies, el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya ha registrat una activitat frenètica, amb algunes parades pràcticament buides només una hora després d'obrir portes.

"Ha engegat a ritme dels millors anys i tot fa pensar que arribarem abans al final de la partida", explica Andreu Tolrà, un productor del Maresme amb parada al mercat. La majoria de productors confirmen el pronòstic i la previsió es que la ponsètia trenqui estoc abans d'acabar la campanya de Nadal. En total se'n vendran uns dos milions d'unitats i la pràctica totalitat es produeix a Catalunya.

A diferència d'altres campanyes importants per al sector de la flor, com Sant Jordi, en el cas de la ponsètia, la producció és totalment local. El Mercat de Flor i Planta Ornamental calcula que el 95% es fa a Catalunya i que, com és habitual, n'arriba molt poca d'Almeria, l'altre gran productor a l'Estat d'aquest tipus de planta.

Els productors afronten la campanya amb il·lusió per segon any consecutiu, després que la sortida del confinament, el 2020, també propiciés un consum massiu de la flor de Nadal. De fet, en previsió que aquest escenari es tornés a repetir, alguns productors n'han plantat més aquest any, al voltant d'un 5% d'increment de mitjana.

"Semblava que es sembraria molt, però en veure la totalitat de la producció es difícil fer grans increments", detalla Tolrà. Aquest productor creu que això, sumat al bon ritme de vendes actual, fa preveure que no hi haurà "tanta planta" com per arribar al final de la campanya de Nadal i que tota la producció s'acabarà molt més aviat.

La pandèmia, un cop d'efecte

La d'aquest Nadal és ja l'enèsima campanya que el sector de la flor viu amb entusiasme un cop passat el sotrac de la primavera de 2020, després del temporal Glòria i amb l'esclat de la pandèmia per la covid-19. La remuntada del sector ha estat espectacular, segons confessen els mateixos productors: "És el cop d'efecte que ens faltava".

Les dinàmiques del sector, opina Tolrà, estaven encallades i no acabava mai d'enlairar: "I ara ho hem aconseguit després d'una pandèmia". El productor explica que els mesos més durs de confinament han generat una major "cultura de la planta" i les vendes s'han disparat de manera global.