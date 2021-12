El Govern ha aprovat la creació del programa temporal de recopilació de dades en suport de la gestió pesquera (professional i recreativa) en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). El nou programa, que finalitzarà el 31 de desembre de 2023, té un cost de 649.227,51 euros, un 80% dels quals serà amb reintegrament futur per part del FEMP. Ambdues activitats pesqueres són ben presents a la Costa Brava nord amb el port de Roses com a punt de referència.

El programa implicarà la contractació d’un equip tecnicocientífic que, seguint un pla de mostreig preestablert, recollirà de manera sistemàtica informació biològica, social i econòmica de les pesqueres professionals gestionades per l’administració catalana, així com de la pesca recreativa.

Cooperació entre conselleries

Les dades seran tractades en el marc de l’Institut Català de Recerca per la Governança del Mar (ICATMAR), un òrgan de cooperació entre la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i l’Institut de Ciències del Mar del CSIC. El seguiment i avaluació científica regulars de les pesqueres catalanes és clau per assegurar-ne una gestió sostenible, en la línia dels compromisos internacionals estipulats per la FAO i l’Agenda 2030 de Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible, tractats recentment en una trobada a Roses.

Les accions especifiques preveuen diagnosis socioeconòmiques diverses; valoració de l’impacte de la pesca recreativa; assessoraments relatius a noves estratègies de transformació i comercialització per tal d’adaptar la producció a les necessitats del mercat; millores logístiques; promoció del producte local i de cogestió, i iniciatives de diversificació amb la finalitat de proporcionar ingressos econòmics alternatius a l’activitat extractiva.