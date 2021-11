Anna Maria Oliveda Rigau, nascuda a Capmany l'any 1942, professora de primera ensenyança i titulada a la Universitat de Magisteri de Girona, ha obtingut la Medalla al treball Francesc Macià, aquest dimarts, en un acord del Govern de la Generalitat. Oliveda va iniciar la seva trajectòria laboral l’any 1961 a l’empresa familiar. L’any 1985 es va crear la societat Oliveda SA Vins, de la qual és consellera delegada, i la societat Freixa Rigau SA, CAVA, de la que era conseller delegat Josep Freixa, marit difunt de l’Anna Maria Oliveda. Durant dotze anys va formar part de la Junta del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà.

També ha rebut la mateixa medalla José Manuel Fandiño Crespo, nascut a Figueres l'any 1949, llicenciat en Ciències Econòmiques l’any 1973. Va començar a treballar a l’empresa Cervemàtica SA a Santa Perpètua de Mogoda. En aquesta empresa del sector metal·lúrgic, on feia tasques relacionades amb la gestió econòmica, fiscal i administrativa, va iniciar els seus primers contactes amb el món del sindicalisme, i l’any 1978 es va afiliar a la UGT. Des de llavors, va començar a treballar al sindicat, on ha desenvolupat diferents tasques durant gairebé 42 anys en àmbits com els de la negociació col·lectiva, el gabinet tècnic, el Consell Econòmic i Social, el Consell de Treball Econòmic i Social. Actualment, col·labora amb la UGT de Catalunya com a assessor en Plans de Pensions i representant el sindicat a diferents organismes.

El Govern ha acordat concedir la Medalla al treball President Macià 2020 i 2021 a 31 persones i la Placa al treball President Macià a 11 entitats. Aquest any s’agrupen les dues convocatòries, 2020 i 2021, atès que per les restriccions sanitàries de l’any 2020 no es va poder dur a terme la cerimònia de lliurament de les plaques i les medalles al mèrit al treball. L’edició de l’any 2021 ha atorgat un total de 16 medalles (9 dones i 7 homes). Per primera vegada a la història dels premis, s’han reconegut més dones que homes. Pel què fa a l’edició de 2020, el Govern ha decidit atorgar una placa, amb caràcter excepcional, a totes les persones treballadores de tots els sectors en reconeixement de la resposta que han donat i continuen donant per fer front a la pandèmia de la Covid-19.

Aquests guardons reconeixen persones que dins del món de treball hagin destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals.

Així mateix, els guardons reconeixen empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna d’aquestes categories: foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat; responsabilitat social i corporativa; igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones.