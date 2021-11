El primer Sorteig de la Loteria de Nadal es va celebrar el 18 de desembre de 1812 a Cadis, en un context social molt desfavorable on Espanya es trobava en plena Guerra de la Independència de la península Ibèrica contra Napoleó.

El primer sorteig de Nadal va ser a Cadis, l'única ciutat que va resistir a la invasió francesa.

El joc va sorgir a iniciativa de Ciriaco González Carvajal, ministre del Consell i Càmera d'índies, amb l'objectiu de recaptar fons per les arques de l'Estat, que havien de fer front als costos de la guerra D'independència.

Espanya en aquells moments es trobava submergida en una pobresa quasi absoluta.

El primer premi Gros va caure amb el número 03604, moment en què el premi del bitllet era de 40 reals i amb un premi de 4.000 pessetes. Una quantia que en aquell temps podia canviar-te la vida.

Amb l'expulsió dels francesos, el sorteig de Nadal va començar a convertir-se en una tradició. Primer era únic a Andalusia, poc després, el 1814, va començar a expandir-se fins a instal·lar-se definitivament en la seva llar actual, la capital d'Espanya, Madrid.

No va ser fins al 1892 quan el Sorteig de "Pròspers de Premis", així era com es deia, va acabar amb el nom de Sorteig de Nadal. Va ser un 23 de desembre, però no va figurar imprès en els dècims amb aquesta llegenda fins al 1897.

Crisis polítiques i econòmiques feien créixer la compra de Loteria de Nadal entre els espanyols, amb l'esperança de ser agraciats i poder tenir una vida tan digna com sigui possible.

Aquesta esperança va posar-se en aquest sorteig que inclús durant la Guerra Civil, el Sorteig Extraordinari de Nadal no va deixar de celebrar-se i les seves vendes seguien a l'alça. Una cosa curiosa durant aquest temps és que va haver-hi dos sorteigs diferents, el de republicans i nacionalistes.

La primera vegada que els nens del Col·legi de San Ildefonso de Madrid van corejar els números de la Loteria de Nadal va ser el 9 de març de 1871. Tot i això, tots ells eren homes, fins que el 1983 van incloure a la celebració veus femenines.

Així mateix, la ubicació del sorteig el 22 de desembre des de 1963 era a la seu de la Loteria Nacional, carrer Guzmán el Bueno a Madrid.

El 2010, davant la gran quantitat de públic que assistia a l'esdeveniment es va traslladar al Palau de Congressos, fins que el 2012 va trobar el seu lloc definitiu: el Teatre Reial de Madrid.