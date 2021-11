El vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, ha defensat la reforma laboral impulsada pel govern del PP i ha assegurat que va fer guanyar competitivitat a l'Estat. En aquest sentit, De Guindos ha recordat que hi ha dues causes que van explicar que a partir del 2013 Espanya creixés per damunt la mitjana. "En primer lloc, el sanejament de la banca i les antigues caixes d'estalvi; i en segon lloc, la competitivitat, on hi va tenir molt a veure la reforma laboral", ha assegurat De Guindos, que era ministre d'Economia quan es va aprovar. El vicepresident del BCE ha admès, això sí, que tot "és perfectible" i hi pot haver "aspectes que es poden millorar".

"Però la dinàmica ha estat positiva d'ençà que es va aprovar la reforma laboral; teníem un 27% d'atur i ara està al 14%", ha concretat Luis de Guindos. El vicepresident del BCE ha fet aquesta valoració durant el dinar-debat de la XXVI Trobada d'Economia de S'Agaró, on ha participat aquest divendres.