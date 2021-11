Molts cotxes, camions i busos dièsel necessiten el compost químic AdBlue per circular amb menys emissions contaminants. Però l'augment del preu del gas està disparant el cost de l'AdBlue fins a més d'un 200%. La patronal de transportistes CETCAT calcula que la meitat de la flota de camions a Catalunya necessita AdBlue per circular, i això agreuja els costos d'explotació i genera "preocupació" per una possible manca de subministrament. Un dels seus principals fabricants a Espanya, Fertiberia, va haver de parar i retallar la producció. Però GreenChem, productor amb una quota de mercat del 30% a la península, veu injustificat "l'alarmisme". "El subministrament està garantit", explica el seu director general, Oriol Canut.

Els transportistes viuen amb preocupació l'increment general dels preus dels carburants, i de líquids imprescindibles per circular com l'AdBlue. "El preu s'està duplicant i va camí de triplicar-se", admet el president de la Confederació Empresarial de Transports de Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach.

"Hem fet un esforç per anar renovant les flotes els últims anys i que gran part dels vehicles siguin menys contaminants, precisament els que necessiten Adblue per circular", precisa. L'AdBlue és imprescindible per la majoria dels camions i busos fabricats a partir del 2019 i dels cotxes dièsel des del 2015 per complir amb la normativa europea de reducció d'emissions contaminants. Els fabricants van introduir una tecnologia en els motors que mescla el gasoil amb una base d'urea (AdBlue) que permet rebaixar les partícules.

L'empresa espanyola Fertiberia, una de les principals a Espanya que fabrica aquest líquid, va aturar la producció per l'augment de costos, i alguns dels seus clients van haver de buscar alternatives.

Fonts de Fertiberia confirmen a l'ACN que han hagut de parar la producció durant l'octubre i el novembre d'una planta de Palos de la Frontera, i produir al 50% a Puertollano "degut als elevats costos de l'energia elèctrica, els drets d'emissió de CO2 i del gas natural, que de maig a octubre de 2021 han augmentat un 250%, i en comparació amb el setembre, un 580%".

GreenChem, que dirigeix Oriol Canut, manté la normalitat, tot i que ha notat un augment de demanda derivat de la paralització d'algunes de les plantes de la competència. La companyia forma part del mateix grup que l'eslovaca Dulso, que segons mitjans locals també va haver d'aturar la producció, però Canut explica que a ells mai els ha faltat material.

"No hi ha cap motiu per l'alarma. Nosaltres no tenim cap tipus de limitació en el subministrament als clients i fins i tot n'hem atès de nous que han decidit confiar en la nostra marca", assegura Canut. "El subministrament, almenys pels nostres clients, està absolutament garantit fins a finals d'any, per descomptat, i ja estem treballant per garantir el del primer trimestre del 2022", afegeix.

En canvi, des de Fertiberia admeten dificultats i exigeixen "mesures" a les autoritats estatals i europees "per revertir la situació i poder reprendre la normalitat d'aquest sector estratègic com més aviat possible".

Joan Blancafort, portaveu de la patronal catalana de l'automoció Fecavem, envia un "missatge de tranquil·litat". "A curt termini no hi ha d'haver cap problema, no cal fer amuntegament, perquè no és necessari", avisa Blancafort. Però el consell és completament oposat al que va fer fa uns dies la Federació Nacional d'Associacions del Transport d'Espanya, Fenadismer, que en un comunicat recomanava "fer amuntegament d'AdBlue per una possible escassetat a partir del novembre".

Ayach admet que alguns subministradors els han parlat de que podria haver-hi problemes per entregar el material. Segons explica, un eventual problema d'abastament suposaria que els camions haguessin de quedar aturats i això posaria en perill la cadena logística, perquè entre a un 40% i un 50% de la flota de tràilers a Catalunya necessita AdBlue per circular. "Som un sector essencial i necessitem continuar circulant perquè, si la flota s'atura, aquesta tensió en la cadena es pot traduir en mancança de productes", exposa.

Des de GreenChem admeten que hi ha hagut preocupació per l'augment del preu del gas natural – essencial per l'AdBlue perquè es fa servir per obtenir l'amoníac que permet tenir urea- però en cap moment per la manca de subministrament. "Hi ha un impacte directe entre l'augment del cost del gas natural i el de l'AdBlue, que és superior al 200% en el que portem d'any", afirma Canut.

Amb tot, l'empresa reconeix que el "pànic" generat per la por a que no hi hagi AdBlue ha generat un efecte similar al de la compra de paper de WC durant els inicis de la pandèmia. El termini d'entrega, explica Canut, s'ha allargat per una augment de demanda, però no per manca de disponibilitat del producte. "L'augment dels preus és un tema purament de mercat, d'oferta i demanda i derivat de la situació del gas natural, que ha tensionat a l'alça. Però parlar de problemes de preus i de desproveïment és diferent", conclou.