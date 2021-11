El Departament de Salut preveu destinar 2.298,2 milions d'euros (MEUR) a la partida dels sous professionals en els pressupostos per al 2022, un 23,5% més que el 2020 (1.860 MEUR) per "mantenir i consolidar" els contractes fets arran de la pandèmia de la covid-19. Així ho ha explicat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, aquest divendres a la comissió del Parlament per presentar els comptes que el Govern va aprovar dimarts i que ara necessiten l'aval de la cambra. Els grups de l'oposició han coincidit a veure uns comptes "continuïstes" tot i els augments pressupostaris que defensa el Govern, com en atenció primària o salut pública, i els programes que ha presentat Argimon en àmbits com la salut mental.

El pressupost del Departament de Salut per al 2022 és d'11.244,2 MEUR, un 15% més que en els últims comptes aprovats, els del 2020. Un dels capítols que experimenten més increment és el de salaris, amb 438 MEUR més. "Mantenim i consolidem tots aquells contractes que s'han fet en els últims mesos, a la xarxa de l'Institut Català de la Salut (ICS) i al SISCAT [centres concertats]. Tothom que s'ha contractat continua", ha afirmat el conseller davant dels diputats.

Per línies assistencials, el pressupost en atenció primària és d'1.885 MEUR, un 20,7% més que el del 2020; en atenció hospitalària, de 4.821 MEUR (+12,4%); en la sociosanitària, de 404 (+8,2%); en el transport sanitari i emergències mèdiques, de 361 MEUR (8,2%) i en altres serveis d'atenció especialitzada, de 202 (8,2%). Un dels àmbits que vol prioritzar Salut és la salut mental, amb 505 MEUR (+10,4% més), amb propostes com potenciar l'àmbit d'atenció infanto-juvenil o incorporar accions del pla de prevenció del suïcidi.

En salut pública, la partida és de 248 MEUR (+74,5%) i en recerca biomèdica, de 52,2 (+0,8%). Pel que fa a les infraestructures sanitàries, la partida és de 519 MEUR (259 MEUR el 2020). La gran majoria de les inversions (85,6%) es destinen per a noves actuacions, mentre que la resta es reserven per a obres ja acabades.

El pressupost no inclou els fons covid addicionals de l'Estat, però el conseller confia a disposar-ne més endavant i ha dit que són "imprescindibles". D'una banda, perquè la covid-19 no ha acabat i, de l'altra, perquè, de la pandèmia. se'n deriva la necessitat de recuperar activitat diagnòstica i quirúrgica, ha exposat Argimon. El titular de Salut ha insistit que un dels punts claus del 2022 i el 2023 serà recuperar activitat.

Unanimitat en veure uns comptes "continuïstes"

Tots els grups parlamentaris de l'oposició han vist en els pressupostos en Salut una proposta "continuïsta", qualificatiu que ha emprat ja qui primer ha intervingut, la portaveu del PSC, Assumpta Escarp, si bé ha assenyalat que comparteixen moltes de les prioritats marcades per la conselleria. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha qüestionat que es tracti d'uns pressupostos "expansius", com defensa el Govern, i ha criticat que els recursos per a l'atenció primària representin un 17% del total pressupostat, lluny del 25% recomanat i llargament reclamat pels professionals sanitaris i societats científiques.

La cupaire també dubta de la proposta per donar resposta a les necessitats en salut mental, ja que no hi veu un reforç de la xarxa de salut pública. El diputat d'En Comú Podem Lucas Ferro s'ha mostrat "força decebut" davant uns pressupostos que haurien d'impulsar la transformació del sistema sanitari, ha dit. La diputada de Cs Anna Grau ha parlat de pressupostos "dopats" i "continuïstes".

Lorena Roldán, del grup mixt, s'ha sumat a qualificar-los de "continuïstes" si bé ha volgut valorar l'acord per finançar la vacuna contra la meningitis B a partir de l'any vinent. El diputat de Vox Manuel Acosta creu que Salut no és una "prioritat" del Govern. En canvi, el diputat de Junts per Catalunya Jordi Fàbrega ha defensat que són els "millors comptes possibles" en el context actual i Juli Fernàndez, d'ERC, ha afirmat que els pressupostos permetran "respondre als grans reptes i acords polítics".

Argimon: "Les llistes d'espera són molt altes, però són les que són"

Alguns grups de l'oposició també han preguntat per les llistes d'espera a Catalunya i Argimon ha reconegut que són "molt altes", si bé ha afegit, però, que "són les que són, són reals", amb referència a informacions que reporten altres territoris.

Avortaments a Berga abans de finals d'any

Un dels reptes de Salut és assegurar el dret a l'avortament, que ara mateix no es troba garantit a tot Catalunya per l'objecció de consciència de professionals sanitaris. En la compareixença, Argimon ha anunciat que a Berga es començaran a fer avortaments a finals d'any.