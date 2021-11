La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha afirmat que hi haurà un "sistema transitori" per finançar i "fer sostenible" el manteniment de les vies d'alta capacitat abans d'establir-ne un de permanent. En una entrevista aquest dijous al matí a TVE, Calviño ha dit que l'Estat espanyol tractarà "d'utilitzar les tecnologies més modernes" i ha defensat aplicar un model de pagament "més relacionat amb l'ús" que "cobreixi tot el territori", ja que l'ha considerat "més just". La vicepresidenta ha afirmat que l'aplicació "no serà immediata" perquè cal "pensar-ho bé" i "parlar-ho" amb la resta de partits polítics i actors implicats. Pel que fa a la situació dels transportistes, ha assegurat que tindran un "tractament especial".

Calviño ha esperat trobar una "solució" a la vaga del transport convocada per Nadal perquè "no és desitjable en aquelles dates".