Un any més, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha debatut la modificació de les ordenances fiscals amb els objectius principals de no augmentar la pressió fiscal als habitants del municipi, continuar mantenint la possibilitat de sol·licitar fraccionaments i ajornaments, sense interessos de demora, i mantenir els beneficis fiscals vigents afavorint els col·lectius més perjudicats per la crisi econòmica. Així mateix, s’estableix una nova taxa i un nou preu públic i es realitzen alguns ajustaments de caràcter tècnic i de redactat en ordenances vigents.

En el ple de dijous passat, els grups del PSC i d’UDEM van votar en contra de les ordenances, mentre que Ciutadans, Junts i SOM es van abstenir davant del vot favorable de l’equip de Govern d’ERC i la CUP. L’alcalde, Salvi Güell, manifesta que «anem sobre el calendari previst, però anem justos de temps» per fer canvis en algunes ordenances.

Pel que fa a les bonificacions potestatives, es continua mantenint el 95% en la quota íntegra de l’impost a les persones físiques o jurídiques propietàries d’un habitatge del mercat lliure i desocupat que el posin a disposició o el cedeixin a la Borsa d’habitatge de Lloguer Social. Com a fet destacat, hi ha la incorporació d’un recàrrec sobre l’Impost sobre Béns Immobles dels habitatges d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, d’import el 50% de la quota líquida de l’impost mitjançant Ordenança fiscal. La finalitat de l’aplicació del recàrrec és «garantir el compliment de la funció social de la propietat facilitant l’accés a l’habitatge als ciutadans».

El recàrrec serà d’aplicació als habitatges que restin desocupats dins el terme municipal i s’aplicarà a les persones titulars de cinc immobles o més d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, per un període de dos anys. S’implanta, també, un nou servei al municipi, amb un nou preu públic per als Horts Comunitaris.