La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha afirmat que l'executiu té "absolut compromís amb els ajuntaments" per solucionar l'impacte de l'anul·lació de l'impost de plusvàlues per part del Tribunal Constitucional (TC). En una atenció als mitjans aquest dijous, Rodríguez ha dit que "el treball ja està en marxa" per "donar solució al problema", però que el govern espanyol encara "està pendent de conèixer el text definitiu de la sentència" per acabar de definir una resposta. La ministra portaveu ha remarcat que és un problema que es va "originar amb la legislació de governs del PP".