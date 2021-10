El grup Mémora, líder del seu sector a l'Estat espanyol, va inaugurar, el setembre de 2019, unes modernes instal·lacions a Roses, ubicades a tocar el Cementiri Municipal. El tanatori dona servei a la vila i als municipis de tota la seva àrea d'influència.

Dos anys després d'haver entrat en servei, el tanatori de Roses s'ha convertit en un referent indispensable per als habitants de la zona. Estel Grau Padilla n'és la responsable.

Què destacaria del tanatori Mémora a Roses? Per què creu que les famílies d’aquesta zona han de triar aquest tanatori?

Les nostres instal·lacions són el fruit de molts d’anys d’experiència del grup Mémora en aquest sector i van ser projectades per a donar el millor servei possible a les famílies en un moment molt delicat. La plantilla que hi treballa ho fa amb responsabilitat, molt de respecte i amb la dosi de confiança necessària per fer costat a la gent quan més ho necessita. Som molt propers.

Les seves instal·lacions juguen un paper important en aquest procés de dol.

Sí, han estat pensades per a fer possible que les famílies se sentin ben acollides, acompanyades, escoltades i ateses de manera personalitzada.

Mémora ofereix cerimònies personalitzades. Com són?

Estan centrades en la vida del difunt, pensades per complir les seves voluntats i les dels seus familiars. Quan es produeix una defunció, parlem amb les persones que hi estan més directament implicades i, a partir de la conversa organitzem la cerimònia, que es pot centrar molt en la vida del finat o pot ser més genèrica. Preparem les intervencions i, si cal, també es poden fer projeccions d’imatges. També ens podem fer càrrec de llegir escrits especials i proposar la música més adequada per a cada cas.

Les cerimònies tan poden ser religioses com civils.

Sí, sempre seguim la voluntat del difunt i de les persones amb les quals les preparem. Majoritàriament tenen un component religiós, però totes les opcions són benvingudes .

El tanatori de Roses acull cerimònies de religions diverses.

Exactament com passa a tots els tanatoris del Grup Mémora. Poden ser cerimònies de qualsevol religió. En el cas de les catòliques comptem amb la participació del rector de Roses o d’altres capellans de la Diòcesi, però també acollim representants d’altres esglésies quan és necessari. Som molt respectuosos amb tothom en el moment de dol.

Què ha suposat per a la gent de Roses poder disposar d’un tanatori en el municipi?

Ha estat un pas endavant molt important, amb l’afegit de ser una instal·lació molt integrada en el nucli urbà, la qual cosa facilita el desplaçament de tothom, sobretot la gent gran, que és la que més ho necessitava.

Venim d’un període especialment dur, en el que els serveis funeraris han estat fent la seva activitat en plena pandèmia, però amb molta més pressió i risc. Quina experiència en treu de tot això?

Des d’un primer moment, la nostra empresa va seguir tots els protocols necessaris per a garantir la seguretat de tothom, usuaris i treballadors. De fet, Mémora va ser pionera en l’activació de protocols i mesures de seguretat contra la Covid-19, essent la primera empresa funerària de l’àmbit estatal a rebre la certificació «Protocols d’actuació davant del coronavirus SARS-CoV-2 en el marc de la pandèmia Covid-19», emesa per Aenor, entitat de referència en certificació a Espanya. La companyia també va rebre l’Especificació UNE 0069 de «Mesures per a la prevenció de riscos higiènics i sanitaris davant del coronavirus en zones d’accés al públic de les instal·lacions funeràries», elaborada sota el lideratge de la patronal del sector funerari Panasef.