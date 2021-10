Renfe-SNCF Cooperación recuperarà en els pròxims mesos dues freqüències més entre Catalunya i França. Fins ara, l'operadora ja enllaçava amb un viatge al dia Barcelona amb Paris i Lió, per Setmana Santa restablirà la connexió amb Marsella i a partir de l'1 de juliol del 2022 afegirà una nova freqüència amb la capital francesa. El director general de Renfe SNCF Cooperación, David Cortés, ha destacat des de Nimes, on l'operadora ha explicat els seus plans de futur de cara l'any que ve, que la demanda s'està recuperant ja que a l'estiu s'ha registrat molt "bona dinàmica" i el setembre i octubre també han sigut "molt bons". En canvi, Renfe i SNCF han descartat continuar operant la ruta amb Tolosa de Llenguadoc per la baixa demanda.

La companyia Renfe SNCF Cooperación –que agrupa l'operadora espanyola i francesa- ofereix actualment una freqüència diària entre Barcelona i París, una entre Barcelona i Lió, i quatre més en temporada alta entre Barcelona i Nimes, Montpeller, Narbona i Perpinyà. D'aquesta manera, la companyia dobla les freqüències entre Catalunya i França, unint fins a una vintena de ciutats. Entre el 8 i el 9 d'abril, en funció del sentit de la circulació, es restablirà la connexió entre la capital catalana i Marsella. Es tracta del mateix servei que abans de la pandèmia enllaçava la ciutat francesa amb Madrid, de manera que el Camp de Tarragona també s'incorpora en aquest corredor.

La pandèmia va obligar la companyia a interrompre completament la circulació entre el març del 2020 i l'1 de juliol del mateix any. A partir d'aleshores, es va mantenir una connectivitat mínima entre els dos costats de la frontera i amb uns requisits per entrar a França que han anat variant en funció de l'evolució de la situació sanitària.

A partir del 12 de desembre, la companyia continuarà unint Barcelona amb París amb una freqüència diària. Es tracta del tren que sortirà a les 9:10 h des de Barcelona Sants –amb aturada a Girona (09:51 h), Figueres Vilafant (10:08 h) i arribada a la capital francesa a les 15:46 h. En sentit invers, tindrà sortida a les 10:14 h de Paris Gare de Lyon i arribarà a Barcelona a les 16:54 h, amb aturades a Figueres (15:56 h) i Girona (16:13 h).

Renfe-SNCF Cooperación ja opera el trajecte entre Barcelona i Lió, també amb una freqüència diària. Concretament, surt de la capital catalana a les 8:15h del matí i s'atura a Girona (8:56 h) i Figueres Vilafant (9:13 h) i arriba a Lió Part Dieu a les 13:20 h. En sentit invers, el tren surt de la ciutat francesa a les 14:35 h i té parades a Figueres Vilafant (18:34 h), Girona (18:51 h) amb destí final a Barcelona Sants (19:32 h).

En canvi, la ruta Barcelona-Marsella no s'activarà fins el 8 d'abril de l'any que ve i també disposarà d'una freqüència diària. De nou, serà un comboi procedent de Madrid amb aturades a Camp de Tarragona (15:46 h), Barcelona Sants (16:36 h), Girona (17:17 h) i Figueres Vilafant (17:34 h), amb arribada a Marsella St Charles a les 21:26 h. En sentit invers, el tren sortirà a les 08:02h de Marsella i a Catalunya s'aturarà a Figueres (11:39 h), Girona (11:53 h), Barcelona Sants (12:34h) i Camp de Tarragona (13:20h), amb destinació final a la capital espanyola (15:45h).

Pel que fa la ruta Tolosa de Llenguadoc i Barcelona, Renfe-SNCF Cooperación no té previst recuperar-la per la baixa demanda en aquest trajecte i encamina els viatgers a fer transbord a Narbona, des d'on es pot continuar el trajecte en les línies regionals de SNCF.

El 56% dels viatgers de nacionalitat espanyola o francesaMés de la meitat dels usuaris que utilitzen la companyia són de nacionalitat francesa (30%) o espanyola (26%). En tercer lloc, se situen els d'Estats Units (12%), Regne Unit (5%), l'Argentina (4%), el 8% de la resta d'Europa i el 15% restant d'altres països del món.

Segons la companyia, el 55% viatgen per oci, el 34% per motius personals, el 10% per motius professionals i l'1% per desplaçar-se al seu domicili.

Combois amb capacitat entre 347 i 509 places

Els trens que cobreixen els recorreguts entre Barcelona i Paris tenen una capacitat de 509 persones repartits en vuit cotxes i poden arribar fins als 320 quilòmetres per hora. Pel que fa les unitats que cobreixen els trajectes Barcelona-Lió i Madrid-Marsella –amb parades a Tarragona, Barcelona Sants, Girona i Figueres Vilafant- disposen de 347 places i poden circular fins als 300 quilòmetres per hora. En tots els casos, disposen de connexió wifi gratuïta a bord.

La companyia celebrarà pròximament els 25 anys de la seva cooperació i els 10 anys que ho fa en alta velocitat. En aquesta dècada, ha operat 6,5 milions de viatges internacionals, 29.200 circulacions, els seus trens ha recorregut 4,3 bilions de quilòmetres i s'ha estalviat l'emissió d'unes 675.000 tones de CO2.

D'altra banda, una de les novetats de la companyia és que iniciarà la venda anticipada des de sis mesos abans del viatge davant dels tres actuals.