La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, considera "tancat" el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. En una entrevista a Nació Digital, Jordà assegura que "s'ha acabat tot" i que "no hi ha res damunt la taula". De fet, la consellera republicana també afirma que mai va tenir "cap garantia" que ampliar la tercera pista hagués permès a Catalunya comptar amb un aeroport que fos un 'hub' intercontinental.

Jordà defensa que "el govern espanyol i Aena van marxar" i que el Govern sempre havia dit que el projecte s'havia de parlar "en un pla director" que diria "les possibilitats i les analitzaria". "A algú se li escapa que s'amplia per l'est, i això vol dir xafar absolutament un espai protegit", remarca la consellera.

Jordà diu que la suspensió de la inversió al Prat, "al Govern no li ha anat ni bé ni malament", però denuncia que "les coses no es fan així". "Aquest és un tema que a algú li va interessar posar damunt la taula quan li va donar la gana i quan li va semblar que era el moment de fer-ho, amb xantatge i pressió", critica. Segons Jordà, amb l'actitud del govern espanyol i Aena "és impossible avançar". "No som un 'hub' intercontinental perquè no li ha donat la gana a govern de Madrid. No ara, fa temps", assenyala.