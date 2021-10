Els afiliats a la Seguretat Social a 30 de setembre han augmentat un 3,4% anual a Catalunya, fins a 3.317.456 persones, segons dades de l'Institut d'Estadística (Idescat). Aquest increment s'ha produït a totes les comarques, amb pujades més notables a la Selva (7,9%) i al Tarragonès (7%). Les tres comarques més poblades han registrat increments inferiors a la mitjana catalana, amb un augment del 2,4% al Barcelonès, del 2,2% al Vallès Occidental i de l'1,7% al Baix Llobregat. El nombre d'afiliats ha augmentat un 0,5% mensual a Catalunya i ha crescut a 17 comarques, encapçalades pel Priorat (2%) i el Vallès Occidental (1,9%). La variació ha estat negativa a la meitat de les comarques, liderades per l'Aran (-7,9%) i el Baix Empordà (-6,5%).

L'augment interanual del nombre d'afiliats és lleugerament més elevat en les dones (3,5%) que els homes (3,2%).

Per comarques, en totes augmenten el nombre d'afiliats i afiliades, excepte a Terra Alta, on els afiliats disminueixen un 0,7%, i a Pallars Jussà, on el nombre d'afiliades baixa un 0,2%. La comarca amb més igualtat entre afiliats per sexe és el Barcelonès, on el 51,3% dels afiliats són homes i el 48,7% són dones. En canvi, a la Segarra és on hi ha una proporció més baixa de dones afiliades, 41,6%, davant el 58,4% d'homes.

Per edats, el 15,7% dels afiliats són menors de 30 anys; el 36,8% tenen entre 30 i 44 anys; el 28,6% tenen entre 45 i 54, i el 18,9% tenen 55 anys o més. El col·lectiu més jove ha augmentat molt per sobre de la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques. Al conjunt de Catalunya, els afiliats menors de 30 anys han augmentat un 9%, amb un creixement del 16,1% al Tarragonès. El grup de 30 a 44 anys és l'únic on el nombre d'afiliats ha disminuït, un 0,1%, cosa que s'ha vist reflectida a més de la meitat de les comarques i l'Aran. Els afiliats de 45 a 54 anys han augmentat un 4% al conjunt de Catalunya i només han disminuït al Pallars Jussà (-0,5%). Per la seva banda, els afiliats de 55 anys o més han augmentat un 5% a tot Catalunya, amb increments a totes les comarques.

A 30 de setembre de 2021, el 84,5% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola. Els afiliats estrangers representen un 15,5% del total i han registrat un augment del 8,6% a 30 de setembre. Les úniques comarques on l'increment dels afiliats de nacionalitat espanyola supera el de la població estrangera són la Cerdanya i el Pallars Sobirà, amb augments dels afiliats estrangers de l'1,4% i el 2,4%, respectivament, i increments de les persones de nacionalitat espanyola del 6,3% i el 4,5%, respectivament. La Segarra és la comarca amb una proporció d'estrangers més elevada, del 30,6%, i duplica la mitjana catalana. A aquesta li segueix l'Alt Empordà (23%), el Pla d'Urgell (22,7%) i el Barcelonès (21,9%). En canvi, l'Anoia i el Berguedà són les comarques on la proporció d'afiliats estrangers és més baixa (8% i 8,1%, respectivament).

El sector serveis, que representa un 78,3% de les afiliacions, ha augmentat un 3,9% anual el nombre d'afiliats, amb un creixement a totes les comarques. Els territoris amb una taxa de variació més elevada han estat la Selva (10,1%) i el Tarragonès (7,8%). El sector industrial és el que menys ha augmentat el nombre d'afiliacions en relació amb l'any anterior, amb un increment de l'1,6% Per comarques, les afiliacions a la indústria només han disminuït al Moianès (-2%) i a la Segarra (-0,2%), mentre que l'augment més elevat ha estat al Pallars Sobirà (8,2%). El nombre d'afiliats a la construcció ha augmentat un 2,8% interanual, amb creixement a totes les comarques excepte a tres. En el cas de l'agricultura, l'increment ha estat del 4,8% anual, amb disminucions en set comarques. Per altra banda, el 21,3% de les afiliacions a 30 de setembre són a jornada parcial. La Cerdanya, el Pallars Jussà i el Priorat són les comarques on la proporció d'afiliacions a jornada parcial és més elevada, amb un 25,9%, 24,2% i 24,1%, respectivament.

Així mateix, un 25,3% de les afiliacions són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l'Alta Ribagorça (37,4%) i el Baix Ebre (34,8%). El grau de temporalitat més baix està al Baix Llobregat, amb un 22%.