L’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, impulsa la tercera Fira de Tardor que tindrà lloc, aquest diumenge, 17 d'octubre, a la Plaça de les Palmeres d’Empuriabrava. Amb la tardor com a pretext i amb l’objectiu de continuar treballant per a dinamitzar el comerç del municipi, l’associació proposa una fira de deu del matí a set de la tarda. Hi participen 14 establiments, que exposaran i vendran els seus productes. Per tal d’amenitzar la fira, també es faran tallers, degustacions de productes, concerts de música en directe, amb els grups Pelacanyes i Merkado Negro, i animació infantil amb Jordi Patxeco.

L’associació de comerciants promou aquesta fira de Brocanters, que va ser la primera iniciativa de l’entitat. Cal recordar, també, que al llarg de l’any es porten a terme altres propostes com el vermut que aquest any va tenir lloc el mes de juny o el Súper Lot de Nadal.

Judith Cant, de l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, anima a tothom a venir a passar el dia a la plaça de les Palmeres: «Hem programat un seguit d’activitats per tal que sigui una fira atractiva per a tothom, amb música, activitats infantils i degustacions durant tot el dia». La regidora de promoció econòmica, Helena Solana, ha expressat que «des de l’Ajuntament estem molt contents de les iniciatives que s’han anat impulsant».