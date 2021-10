L’Auditori de Vilafranca del Penedès va acollir divendres, 8 d’octubre, la Gala de Lliurament dels Premis Vinari 2021. Purgatori 2017 de Família Torres, de la DO Costers del Segre, ha estat reconegut com a millor vi català del 2021. Aquesta edició, ha comptat amb un total de 850 vins inscrits d'arreu del territori català. Pel que fa al premi a la Trajectòria Professional, aquest ha estat per a Miguel A. Torres, considerat un "visionari" del sector per la seva implicació i lideratge en nous mètodes de conreu per combatre el canvi climàtic. A continuació, us oferim la llista dels 27 vins de cellers de la DO Empordà que han estat guardonats en aquest esdeveniment:

Vins Blancs Joves

Medalla Vinari Plata

Xot Blanc 2020, Vinyes dels Aspres (DO Empordà)

Vins Blancs amb Criança

Medalla Vinari Or

Quinze Roures 2019, Espelt Viticultors (DO Empordà)

Medalla Vinari Plata

Joncària 2017, Celler Pere Guardiola (DO Empordà)

Les Tortugues 2019, Celler Massís de l'Albera (DO Empordà)

Vins Rosats

Medalla Vinari Or

Babalà – Vi Rosat Alegre 2020, Celler Cooperatiu d’Espolla (DO Empordà)

Medalla Vinari Plata

Lledoner Rosat 2020, Espelt Viticultors (DO Empordà)

Vins Negres Joves

Medalla Vinari Or

Sauló 2020, Espelt Viticultors (DO Empordà)

Medalla Vinari Plata

Babalà – Vi Negre Eixerit 2020, Celler Cooperatiu d’Espolla (DO Empordà)

Vins Negres amb Criança

Medalla Vinari Gran Or

Tocat de l’Ala 2018, Tocat de l’Ala (DO Empordà)

Medalla Vinari Or

Rhodes 2018, Celler Mas Llunes (DO Empordà)

Medalla Vinari Plata

Aires de Garbet 2018, Perelada (DO Empordà)

Cercium 2018, Mas Llunes, vinyes i cellers (DO Empordà)

Icnos 2018, Empordàlia (DO Empordà)

Panissars Negre 2018, Celler Cooperatiu d'Espolla (DO Empordà)

Terres Negres 2018, Espelt Viticultors (DO Empordà)

Vins Negres de Guarda

Medalla Vinari Or

Gran Claustre 2015, Perelada (DO Empordà)

Negre dels Aspres 2017, Celler Vinyes dels Aspres (DO Empordà)

Medalla Vinari Plata

Anhel d’Empordà 2016, Celler Pere Guardiola (DO Empordà)

Finca Garbet 2015, Perelada (DO Empordà)

Gresa 2013, Celler Vinyes d'Olivardots (DO Empordà)

Rigau Ros Criança 2017, Grup Oliveda (DO Empordà)

Vins dolços, rancis o de postres

Medalla Vinari Gran Or

Puig de les Guilles 2012, Grup Oliveda (DO Empordà).

Medalla Vinari Or

Sol i Serena 1931 Espolla – Garnatxa d’Empordà, Celler Cooperatiu d’Espolla (DO Empordà)

Solera 1931 Espolla – Garnatxa d'Empordà, Celler Cooperatiu d'Espolla (DO Empordà)

Torre de Capmany 2020, Celler Pere Guardiola (DO Empordà)

Medalla Vinari Plata