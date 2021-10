Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, juntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, és copropietària de la marca Empordà, ha sol·licitat la renovació d’aquesta marca pels propers deu anys. En el ple de la setmana passada, es va començar a gestionar aquesta qüestió. «Volem protegir més la Marca Empordà, davant de possibles entrades d’altres empreses o entitats, que en vulguin fer ús. I, per tant, cal redactar un Reglament, perquè quedi clar qui en pot fer ús i al regiment sancionador», explicava el vicepresident quart i conseller comarcal de Turisme, Agustí Badosa, el qual hi afegia: «Ara, per temes legals, obrim un període de consulta pública».

La tècnica de l’àrea comarcal de Turisme va proposar, el passat mes de juliol, la redacció d’un Reglament que reguli l’ús de la marca col·lectiva «EMPORDÀ» per al seu registre davant l’oficina espanyola de patents i marques.

Precisament, dies enrere, Agustí Badosa, amb tècnics de l’àrea, va assistir a la trobada transfronterera «Cap a la construcció d’una xarxa d’intercanvi numèric de l’oferta turística transfronterera», que es va fer en el marc del projecte EpirEMed.

Aquest projecte forma part de l’Interreg Poctefa, en el que hi participen la Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme, Turisme Rural Girona entre altres i 6 socis francesos. El soci líder, però, és Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.