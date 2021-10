El preu de l'electricitat al mercat majorista a l'Estat tornarà a superar aquest dimarts els 200 euros per MWh, registrant el segon preu més alt de la història. En concret, l'import mitjà del MWh se situarà en 203,68 euros, per sobre els 186,46 euros d'aquest dilluns (+9,2%), segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). La franja més cara serà entre les vuit i les nou del vespre, quan l'import del MWh pujarà fins als 256,47 euros. Per altra banda, l'horari en què serà més barat encendre els electrodomèstics serà entre les dues i les cinc de la matinada, amb preus que es mantindran per sota els 167,2 euros per MWh.

El rècord històric continua sent el que es va registrar l'1 d'octubre passat, quan el preu de la llum al mercat majorista va arribar als 216,01 euros per MWh.