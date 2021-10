El Ple de l’Ajuntament de la Jonquera va aprovar el passat dimecres 29 de setembre les ordenances fiscals per a l’any 2022. El consistori jonquerenc, per segon any consecutiu, aprova congelar els impostos i les taxes municipals "amb la voluntat de continuar donant suport a les famílies i empreses jonquerenques i promoure una reactivació social, comercial i empresarial del municipi", asseguren des del govern local.

L'alcaldessa Sònia Martínez afirma que tot i que esperen que l’any 2022 "sigui l’any de la recuperació, la reactivació i la tornada a la normalitat, des de l’equip de govern hem decidit tornar a congelar els impostos i les taxes municipals perquè volem seguir al costat dels jonquerencs i les jonquerenques". Martínez considera que "hem viscut uns mesos molt durs i sabem que la recuperació serà lenta. Per això, volem reduir la càrrega fiscal sobre els veïns i les veïnes".

Així mateix, el ple municipal va aprovar la reducció del 50% de la taxa del servei de recollida d’escombraries durant el quart trimestre de l’any per als establiments jonquerencs. Durant els primers tres trimestres de l’any, el consistori ha aplicat aquesta mesura amb l’objectiu d’ajudar el teixit comercial i empresarial del municipi a pal·liar els greus efectes econòmics derivats de l’emergència sanitària. Aquest quart trimestre de l’any, l’Ajuntament tornarà a aplicar la bonificació pels establiments jonquerencs. Novament, podran optar-hi allotjaments, establiments d’alimentació, restauració, perruqueries, estètiques i altres locals.

Martínez explica que els mesos d’estiu "han anat força bé". El relaxament de les mesures de contenció de la pandèmia i la reobertura d’activitats han afavorit una certa dinamització de l’economia local, però "encara ens queda un llarg camí per fer", afegeix. Des de l’equip de govern, tenen clar que els comerços locals són "indispensables" i que "volem que quan tot això passi continuïn omplint de productes, serveis i vida els carrers del poble". En aquest sentit, des del consistori asseguren que continuaran posant sobre la taula mesures, actuacions i projectes que els impulsin.

A més, les dues mesures se sumen a la possibilitat que ha ofert l’Ajuntament de la Jonquera d’ampliar el 50% de les terrasses de bars i restaurants sense cap cost addicional.