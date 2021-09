Quan estrenes pis, tens ganes d'organitzar una festa d’inauguració i convidar-hi el teu entorn perr celebrar-ho. Si es fa amb una casa, per què no amb la nova seu a Catalunya d’un grup com Prensa Ibérica? La ‘petita’ diferència és que això no és un domicili particular, sinó el quarter general d'El Periódico de Catalunya, el diari ‘Sport’ i els serveis corporatius de l'editorial, propietària de les dues capçaleres des del 2019. Dit en xifres: quatre plantes i 6.568 metres quadrats. Un salt quantitatiu i qualitatiu respecte a l’anterior casa durant 27 anys, al carrer del Consell de Cent.

Estava clar, doncs, que la festa d’aquest dilluns havia de ser gran, com gran (i àmplia i lluminosa i moderna i sostenible) és la nova seu, que va començar a funcionar el juny d’aquest any. I ho va ser. Per això hi va haver més de 150 convidats, entre autoritats i representants de la societat civil, que van descobrir les entranyes del magnífic edifici aixecat el 2012 a la Gran Via de l’Hospitalet, a prop de la plaça d’Europa. Una xifra de persones gens menyspreable en temps encara pandèmics, per això s’hi van extremar les mesures de seguretat sanitària.

Si no n’hi va haver més va ser per la voluntat de ser estrictes en la prevenció de contagis de covid-19. De fet, al migdia hi va haver un aperitiu amb els treballadors per celebrar el canvi de seu. Dues tandes per a un mateix final: aquell en què es va brindar pel present i pel futur dels projectes de Prensa Ibérica.

Representants de partits polítics i empreses

Van alçar la copa representants de diversos partits polítics i d’empreses com CaixaBank, Banco Santander, Novartis, Endesa, Naturgy, El Corte Inglés, Seat, Nissan, Damm, Cellnex Telecom, DKV, Allianz, el Consorci de la Zona Franca, Port de Barcelona, Foment, la Cambra de Comerç, Cercle d’Economia, Grup Focus, el Barça, l’Espanyol... En fi, una llista de gran volada.

Javier i Aitor Moll, president i conseller delegat de Prensa Ibérica, respectivament, van ser els amfitrions d’una cita entelada per l’adeu d’Antonio Franco, que van recordar tots dos. A l’auditori, durant un acte conduït per la comunicadora Elisabet Carnicé, l’actriu Aina Clotet va llegir un text en què va reivindicar el bon periodisme; Javier Moll va descriure la nova seu com «la frontera entre un passat brillant i un futur gloriós»; Aitor Moll va remarcar el lideratge d’una empresa amb 40 marques d’informació i entreteniment que en tindrà una nova, ‘El Periódico de España’, el 12 d’octubre; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, va destacar l’«inconformisme» de la companyia; Albert Sáez, director d’El Periódicop, va explicar les claus de la nova etapa del diari amb les subscripcions de pagament, i Lluís Mascaró, el seu homòleg a l’‘Sport’, va avançar el projecte d’internacionalitzar la capçalera.

El colofó va ser el sopar còctel elaborat per Singularis, que ‘va maridar’ amb la música en directe de Mishima. Sens dubte, la inauguració de la nova seu va deixar bona boca.