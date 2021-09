El Ministeri de Treball ha arribat a un principi d’acord amb els sindicats per apujar el salari mínim interprofessional (SMI) fins als 965 euros; és a dir, 15 euros de pujada; tal com ha avançat la SER i ha pogut confirmar EFE per fonts coneixedores de la negociació. Les centrals han acabat acceptant l’última proposta de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, que pacta un increment per sota de l’IPC; a canvi del compromís d’arribar als 1.000 euros el 2022.

L’entesa no està tancada definitivament, segons insisteixen des de Treball, però fonts negociadores expliquen que l’acord definitiu podria anunciar-se durant les pròximes hores.

Calviño assegura que "no hi ha cap acord" sobre l’SMI

La vicepresidenta del Govern i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dijous en què les negociacions amb els sindicats continuen obertes i "no hi ha cap acord" sobre la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI). Així ho ha puntualitzat a preguntes dels mitjans durant una visita a la fira Mindtech a Vigo, on ha recordat que s'estan mantenint converses amb els agents socials i es prendrà una decisió sobre la pujada de l’SMI "en pròxims dies", per a la seva aplicació "en l'última part de l'any". "Esperarem a prendre la decisió i s'aplicarà a partir de llavors", ha apuntat.

Calviño ha insistit que, "en aquest moment, no hi ha cap acord" i ha apostat per "deixar que segueixin les converses" abans de prendre la decisió, "que és la responsabilitat del Govern".