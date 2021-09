Microsoft crearà a Barcelona un nou hub d'R+D especialitzat en l'aplicació de tecnologies d'intel·ligència artificial (IA), que formarà part dels vuit centres de recerca amb els quals compta la divisió Web Experiences Team (WebXT) de Microsoft a nivell mundial.

El hub té l'objectiu d'atreure talent de tots els països d'Europa i s'enquadra en l'equip de Search & Al que lidera el vicepresident corporatiu de Microsoft Corporation als Estats Units, Jordi Ribas, ha informat la companyia aquest dilluns en un comunicat.

Es tracta d'un equip especialitzat en aplicació d'IA que és el més gran de WebXT --centrada en el desenvolupament d'experiències d'usuari basades en la IA i aprenentatge profund-- i que contribueix al desenvolupament de Windows, Azure i Bing.

"Estic convençut que implantar aquest hub a Espanya permetrà afegir molt valor a la proposta de Microsoft a tot el món", ha afirmat Ribas.

El president de Microsoft Espanya, Alberto Granados, ha assegurat que els seus professionals estan qualificats i que l'empresa té capacitat per convertir-se "en un pol d'atracció de talent".

De fet, al voltant del hub pretenen "generar un vector d'innovació en IA, en col·laboració amb universitats, centres de recerca i empreses de tecnologia".

Es contractaran trenta enginyers de programari i científics de dades especialitzades en àrees avançades d'enginyeria de programari com la IA, l'aprenentatge automàtic i el 'deep learning', "que podrien superar la centena en els pròxims anys".

Calviño, Puigneró i Colau

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha celebrat l'anunci i "el compromís de Microsoft" amb Espanya, recull textualment el comunicat.

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha assegurat que aquesta iniciativa "reforça l'aposta conjunta del Govern i Microsoft pel Center for Innovation in Data Tech and Artificial Intelligence (Cidai)".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat la notícia d'excel·lent i ha afirmat que l'elecció de Microsoft per Barcelona "reforça la ciutat com una de les millors del món on treballar, amb un gran ecosistema científic i tecnològic".