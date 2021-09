El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat a CCOO i UGT el seu "suport, influència i contribució" per "recuperar" l'acord a favor de l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona – El Prat.

La patronal també està contactant amb les entitats promotores de l'acte 'Sí a l'ampliació de l'aeroport', celebrat el passat 2 de juny a ESADE, per demanar-los que despleguin "tota la pressió necessària per redreçar la situació".

Així mateix, la confederació ha reclamat als governs espanyol i català "no llençar la tovallola" i reprendre "urgentment" la negociació per aprovar el pla d'inversions. "Si realment hi ha voluntat política, encara hi som a temps. Diàleg, negociació i pacte", ha manifestat Sánchez Llibre.