Els establiments turístics gironins tanquen l'agost amb una ocupació mitjana del 77%, unes xifres molt per sota del que era habitual abans de la pandèmia. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha remarcat que aquesta temporada ha estat «estranya» perquè s'han viscut molts «daltabaixos» a nivell de reserves. Els establiments de turisme rural pràcticament han penjat el cartell de complet amb el 95% de les places plenes. Pel que fa als establiments de la Costa Brava centre, són els que millors xifres han aconseguit amb un 90% d'ocupació. Per contra, la localitat de Lloret de Mar (Selva) és una de les que menys percentatge d'ocupació ha tingut per l'absència del mercat britànic i francès.

La temporada turística comença a anar a la baixa des del dilluns que ve pel retorn de molta gent a la feina. A les comarques gironines, el president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, creu que aquest estiu ha estat una temporada «estranya», marcada per la «por »i les restriccions sanitàries.

Escudero ha detallat que «la gent tenia moltes ganes de sortir» i això s'ha notat en l'actitud dels visitants. Malgrat tot, han fallat dos mercats clau per al territori gironí: el britànic i el francès. Escudero ha recordat que la meitat dels visitants estrangers que venen a Girona són francesos i això fa que si aquest mercat no respon, les ocupacions de seguida se'n ressenten.

La falta de visitants ha deixat un mes de juliol amb una ocupació mitjana del 66% i un agost que es tancarà amb el 77% de places turístiques plenes. Escudero ha remarcat que l'agost ha estat «més fluix» que en d'altres anys i per això «ningú ha penjar el cartell de complert», com passava abans de la pandèmia.

Qui ha estat a punt de fer-ho són els establiments de turisme rural, que han registrat una ocupació mitjana del 95% en tota la demarcació. El president de la Federació d'Hostaleria creu que els clients «se senten més segurs» en les cases rurals perquè no es comparteixen espais amb gent, com pot passar en els hotels.

Per altra banda, els volums d'ocupació són lleugerament diferents en funció de la zona. La Costa Brava Centre ha viscut per segon any consecutiu una situació excepcional en què els establiments han tingut ocupacions del 90%. Això es deu al fet que siguin destinacions majoritàriament de públic nacional.

Per altra banda, la zona nord de la Costa Brava ha obtingut una ocupació del 80% i la zona sud és qui ha patit més la falta de turisme internacional, quedant-se per sota del 77%. Escudero ha detallat que tan Blanes com Lloret de Mar han tingut ocupacions «molt variades», però és on més s'ha notat la falta del mercat internacional. En aquesta localitat hi ha establiments que ronden la mitjana amb ocupacions del 70%, però també n'hi ha que han tingut un 40% de les habitacions plenes.

De cara al setembre, el president de la Federació d'Hostaleria de Girona preveu que les ocupacions segueixin un bon ritme, tot i que no estaran a nivells de ple estiu. Antoni Escudero ha insistit en què malgrat ser percentatges elevats, els empresaris han aprofitat l'estiu per «pagar despeses i agafar treballadors fixes discontinus» però tanquen un any per «anar tirant». El president, però, ha lamentat que encadenin massa mesos d'«anar tirant» perquè deixa el sector tocat.

«Lluita encoberta» de França

L'augment de contagis que es va registrar a Catalunya durant el mes de juliol va frenar totes les expectatives de creixement que hi havia pel sector. Es preveia que l'aeroport de Girona incrementaria el nombre de connexions durant l'estiu i no ha estat així. També s'havien de reactivar els touroperadors i tampoc ha passat. Però per Escudero un dels principals responsables de la falta de visitants internacionals és la campanya del govern francès amb la col·laboració dels mitjans de comunicació per dissuadir els seus habitants de venir a Catalunya de vacances.

El portaveu dels empresaris turístics creu que els missatges desaconsellant les vacances a Catalunya i obligant als turistes a presentar PCR o un test d'antígens al creuar la frontera era una «lluita encoberta» per aconseguir que els francesos aprofitessin aquest estiu per fer turisme intern. «Tothom intenta captar clients», ha afirmat Antoni Escudero. De fet, el president de la Federació d'Hostaleria ha recordat que a França «també els han faltat turistes» i per això volien retenir el màxim nombre de visitants locals.