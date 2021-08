Unió de Pagesos preveu que la verema d’enguany, que ha començat fa uns dies a Catalunya, serà menor en algunes zones per la sequera, que ha afectat de manera desigual els territoris i les Denominacions d’Origen, tot i que el factor que marcarà les condicions de la collita serà l’inexplicable estancament de preus del raïm i del vi que les empreses compradores paguen als viticultors.

Les comarques més afectades son l’Alt Penedès, el Garraf, el Bages, l’Anoia, amb davallades que poden arribar al 30% de mitjana. A l’Alt Empordà i a Alt Camp les afectacions seran irregulars però amb davallades del voltant del 15%, mentre que al Priorat i a la Terra Alta s’espera una bona collita. En tots els casos, les condicions meteorològiques han permès obtenir un raïm de molta qualitat. Cal recordar que la verema del 2020 es va tancar amb un volum produït de 311,18 milions de quilos, una collita curta a causa de l’afectació del míldiu, mentre que la mitjana de producció dels darrers cinc anys a Catalunya és de 400,71 milions de quilos.

Tot i les diferències en les xifres de producció a l’Estat i als països productors de la Unió Europea, on les adversitats climatològiques comportaran una davallada del volum produït, el sindicat valora, d’acord amb les darreres dades del Ministeri d’Agricultura, que l’actual situació de mercat del vi no justifica que els cellers paguin el raïm i el vi als mateixos nivells del 2020 i del 2019, al voltant dels 0,30€/Kg. Cal que el preu que es paga a Catalunya, que gairebé en la seva totalitat es comercialitza sota l’empara d’una de les 12 denominacions d’origen que hi son presents, sigui d’acord amb la qualitat que exigeixen aquestes denominacions, tant pel que fa a rendiments productius, com al grau i a la qualitat organolèptica.

Unió de Pagesos demana a tots els operadors del sector a Catalunya que treballin per diferenciar el seu producte, que siguin capaços d’apostar per la personalitat de la seva producció. Cal que es responsabilitzin de la seva contribució per l’estabilitat de tot el sector vitivinícola, amb el foment dels contractes plurianuals, amb preus coneguts i incentivadors a mitjà i a llarg termini, i que permetin així la innovació i l’actualització de les explotacions vitícoles.

El sindicat recorda l’obligació de formalitzar contractes per escrit de compra-venda de raïm amb l’establiment de qualitats, preus i condicions concretes, i l’obligació dels cellers de pagar el raïm als viticultors a 30 dies segons l’actual llei de morositat, independentment de la data de qualificació del vi per una Denominació d’Origen que en faci el celler. Unió de Pagsos continuarà denunciant durant aquesta verema els possibles abusos en l’àmbit de la Llei de la Cadena Alimentària.