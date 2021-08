El dimarts de la setmana que ve, 31 d’agost del 2021, s’acaba la concessió de nombroses autopistes de peatge de la geografia catalana, entre les quals l’AP-7, que travessa l’Alt Empordà entre la Jonquera i Bàscara. Aquest fet suposarà l’acomiadament de tots els treballadors que a hores d’ara estan implicats en la gestió de l’anomenada autopista del Mediterrani, que enllaça Catalunya amb el País Valencià i la resta de l’Estat espanyol, excepte els de manteniment.

Les empreses concessionàries Acesa, Autopistas España i Invicat, vinculades a la multinacional Abertis, van signar divendres passat l’acord per acomiadar 340 treballadors a través d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) arran d’aquesta finalització de les concessions a diverses autopistes catalanes. El personal acomiadat pertany a les plantilles professionals de l’AP-7, l’AP-2, la C-31, la C-32 i la C-33 vinculats a peatges i serveis centrals o de suport. Els sindicats presents en el moment de la firma van ser CCOO, la UGT, USO, la CGT i PITA.

L’ERO no afectarà la plantilla encarregada del manteniment de les vies, que seguirà treballant tres mesos després que finalitzi la concessió i, posteriorment, passarà a formar part de la nova empresa a la qual s’adjudiqui el servei. D’aquesta manera, les autopistes, que són vies considerades d’alta velocitat i de seguretat garantida, continuaran tenint el servei de control que ha de garantir que no perdin els seus atributs.

Segons ha informat la companyia, els treballadors acomiadats rebran la indemnització màxima per acomiadament improcedent. Pels que van incorporar-se al grup abans del 2021, la compensació serà de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats, mentre que els que van entrar a posteriori’ tindran una indemnització de 33 dies per any treballat, amb un màxim de dos anys. El personal amb una indemnització més baixa rebrà una compensació mínima de 45.000 euros, mentre que als empleats amb una antiguitat mínima de 12 anys se’ls afegirà una compensació lineal de 7.500 euros. Quant als majors de 55 anys, se’ls aplicarà el conveni especial de cotització per a majors de 55 anys.

D’altra banda, tots els empleats afectats per l’ERO es podran beneficiar d’un pla de recol·locació externa. En cas que les empreses que s’encarreguin de la concessió necessitin personal, els treballadors acomiadats també tindran preferència a l’hora de ser contractats. Aquesta mesura estarà vigent fins al 2024. Finalment, empresa i sindicats han acordat que la plantilla acomiadada gaudirà d’una assegurança mèdica durant un any a càrrec de la companyia.

Eurovinyeta o nous peatges

El futur de l’autopista AP-7 no és gens clar. Com a la resta de vies ràpides catalanes, la Generalitat de Catalunya fa temps que aposta per l’aplicació d’una eurovinyeta, amb la recaptació de la qual es podria garantir el pagament del manteniment d’aquestes carreteres., però la plataforma contra els peatges està en contra.

L’Estat espanyol encara no s’ha definit sobre aquesta qüestió i no es descarta que, d’aquí a pocs anys, s’apliqui un nou sistema de peatge que també afecti les autovies.