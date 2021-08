Les empreses concessionàries Acesa, Autopistas España i Invicat –companyies del grup Abertis- han signat aquest divendres l'acord per acomiadar 340 treballadors a través d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) arran de la fi de les concessions a diverses autopistes catalanes el pròxim 31 d'agost. Els afectats són empleats de l'AP-7, l'AP-2, la C-31, la C-32 i la C-33 vinculats a peatges i serveis centrals o de suport. L'ERO no afectarà la plantilla encarregada del manteniment de les vies, que seguirà treballant tres mesos després que finalitzi la concessió i, posteriorment, passarà a formar part de la nova empresa que s'adjudiqui el servei. Els sindicats presents en el moment de la firma han estat CCOO, la UGT, USO, la CGT i PITA.

Inicialment, l'ERO plantejava l'extinció de 348 contractes. Consultada per l'ACN, Abertis ha informat que la xifra ha quedat finalment reduïda a 340.Els treballadors acomiadats rebran la indemnització màxima per acomiadament improcedent, segons ha informat Abertis en un comunicat. Pels que van incorporar-se al grup abans del 2021, la compensació serà de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats, mentre que els que van entrar 'a posteriori' tindran una indemnització de 33 dies per any treballat, amb un màxim de dos anys. El personal amb una indemnització més baixa rebrà una compensació mínima de 45.000 euros, mentre que als empleats amb una antiguitat mínima de 12 anys se'ls afegirà una compensació lineal de 7.500 euros. Quant als majors de 55 anys, se'ls aplicarà el conveni especial de cotització per a majors de 55 anys.Per altra banda, tots els empleats afectats per l'ERO es podran beneficiar d'un pla de recol·locació externa. En cas que les empreses que s'encarreguin de la concessió necessitin personal, els treballadors acomiadats també tindran preferència a l'hora de ser contractats. Aquesta mesura estarà vigent fins al 2024. Finalment, empresa i sindicats han acordat que la plantilla acomiadada gaudirà d'una assegurança mèdica durant un any a càrrec de la companyia.