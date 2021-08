La collita de la poma a la demarcació de Girona serà bona aquest any ja que les temperatures més agradables que s'han registrat aquest estiu permetrà tenir pomes de calibre més gran i millor coloració. Els productors asseguren que els nivells de sucre també seran bons i per això es garanteix la qualitat d'aquesta fruita que cada vegada té més pes al país. De fet, el consum per càpita del 2020 va ser de poc més de 12 pomes per persona a l'any, de mitjana, a Catalunya. Això ha fet que la producció de la poma augmenti un 16% a les comarques gironines. Actualment una de cada cinc pomes que es cullen a l'Estat ja provenen de la demarcació.

Els productors de poma de la demarcació de Girona han començat a collir-la aquest dijous en un any en què la collita és "més tardana" a causa de les lleugeres temperatures que s'han registrat al llarg de l'estiu. El director de l'IRTA-Mas Badia, Joan Bonany, ha recordat que durant els mesos de juny i juliol no s'han viscut temperatures excessivament elevades i això ha afavorit a la qualitat de la poma.

A més, Bonany ha afirmat que l'onada de calor de la setmana passada no va ser especialment forta a la demarcació gironina i encara menys als camps de conreu de la poma i això ha impedit afectacions a la fruita.La situació climatològica permetrà que aquest any la producció de poma creixi un 16%, arribant a les 84.580 tones recollides. A més, com que durant l'any no s'han patit pedregades ni episodis violents de vent o altres incidències, la qualitat de la poma de Girona serà molt bona.

Una de les senyals és el calibre, que aquesta temporada serà més gran. A més, les pomes també tindran millor coloració que altres anys, tal com ha detallat Bonany. Pel que fa a nivells de sucre, el director de l'IRTA-Mas Badia ha afirmat que estaran "dins de la mitjana" de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de Girona.

Aquestes 85.580 tones que es colliran a Girona suposa el 30% de les pomes recol·lectades a Catalunya. Totes les varietats conreades a la demarcació preveuen incrementar la producció respecte als anys anteriors

Aquestes 85.580 tones que es colliran a Girona suposa el 30% de les pomes recol·lectades a Catalunya. Totes les varietats conreades a la demarcació preveuen incrementar la producció respecte als anys anteriors. Destaca sobretot l’augment d’un 32% de la varietat Fuji, que passarà de les 6.230 tones produïdes l’any passat a les més de 8.220 previstes. Un any més la poma Golden encapçalarà la producció (26.820 tones), seguida de la Gala (21.570 tones) i a més distància hi hauria la Granny Smith (12.240 tones), les varietats vermelles (7.950 tones) i la Cripps Pink (6.620 tones).

Augment del consum

La IGP de Poma de Girona afronta aquesta temporada amb optimisme no només per l'augment de producció, sinó també per l'augment del consum. La directora dels serveis territorials d'Alimentació i Agenda Rural a Girona, Elisabet Sánchez, ha detallat que en els últims anys ha crescut el nombre de pomes que mengen els catalans. Si bé el 2013 es consumien 11,5 kg de pomes per cada ciutadà a l'any, de mitjana, el 2018 hi va haver una caiguda de 9,55 kg per càpita. Aquestes xifres, però, s'han anat capgirant i el 2020 s'havien consumit 12,7 kg de poma per persona. Sánchez atribueix aquest augment a la conscienciació de la gent a l'hora de comprar productes de proximitat. Per això auguren que en un futur aquest consum podria anar a més.