La Diputació de Girona, a través del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, destinarà 640.000 euros durant el 2021 a finançar inversions en cementiris, segons un acord adoptat per la Junta de Govern de la corporació. Un total de vint municipis de les comarques gironines es beneficiaran d’aquests ajuts, que inclouen ampliacions, millores de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com millores estructurals o arranjament de cobertes.

El diputat de Suport a Entitats Locals, Josep Maria Bagot, ha explicat que aquesta línia de subvenció s’ha ampliat en 150.000 euros respecte de les previsions inicials, a través d’un suplement de crèdit, amb l’objectiu de donar resposta i cobertura a un major nombre de peticions que han complert amb els requisits establerts en la convocatòria.

«Aquesta és una línia molt important per als municipis petits de la demarcació, els quals tenen moltes dificultats per poder finançar aquestes obres. Sense l’ajut de la Diputació de Girona, seria gairebé inviable que molts d’aquests municipis poguessin fer aquestes inversions anuals per posar al dia els cementiris municipals», ha manifestat Josep Maria Bagot.

La dotació d’enguany supera en més de 200.000 euros la de l’any 2020 i permet cobrir, en la majoria dels casos, un 90 % del cost total de les actuacions. Els vint municipis de la demarcació que se’n beneficiaran –l’any passat, en van ser dotze– són els següents:

L’Alt Empordà: Agullana, Biure, Boadella i les Escaules, Borrassà, Masarac, Ordis, Pontós, Ventalló i Vilaür.

El Baix Empordà : Rupià, la Tallada d’Empordà, Ullastret i Vall-llobrega.

: Rupià, la Tallada d’Empordà, Ullastret i Vall-llobrega. El Pla de l’Estany : Palol de Revardit.

: Palol de Revardit. La Garrotxa : Maià de Montcal i Montagut i Oix.

: Maià de Montcal i Montagut i Oix. El Ripollès : Pardines.

: Pardines. El Gironès: Juià, Sant Jordi Desvalls i Sant Martí Vell.

El Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis subvencionarà actuacions per un import mínim de 5.000 euros i un màxim de 50.000 d’ens locals de municipis de fins a mil habitants dins el Pla de Serveis d’Assistència per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris.