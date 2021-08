El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha obert la línia d’ajuts ACTIVA Financiación en l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0, amb un termini per presentar sol·licituds de dotze dies, del 6 al 17 d’agost. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha reclamat a l'Estat espanyol que ampliï el termini d’aquests ajuts per tal de «garantir que les ajudes arribin a totes les empreses del país». «És incomprensible que el Ministeri hagi publicat la convocatòria per les ajudes a la indústria 4.0 en ple mes d’agost i amb un termini tan curt», ha declarat.

En aquest sentit, Torrent ha qualificat la decisió «d’insòlita» i ha afegit que «referma el Govern en la necessitat que els fons Next Generation es gestionin des de Catalunya, en contraposició al centralisme que no s’adequa a les necessitats del teixit empresarial català». Els ajuts, finançats precisament amb aquests fons europeus, estan adreçats a empreses industrials amb projectes que promoguin la transformació digital i la millora de la seva sostenibilitat ambiental gràcies al procés de digitalització.

Aquesta actuació busca donar suport a projectes d’investigació, desenvolupament i innovació que aportin major valor afegit a les empreses industrials. Els ajuts tenen un pressupost disponible de 95 milions d’euros, dels quals 80 milions seran en forma de préstec reemborsable amb un tipus d'interès 0% i els 15 milions restants seran en forma de subvenció.