ACN Barcelona.-La Generalitat pagarà el lloguer de les famílies amb vulnerabilitat social acreditada que estiguin a punt de ser desnonades per impagament de lloguer, segons ha anunciat la consellera d'Habitatge, Violant Cervera. L'administració esdevindrà l'arrendatària i afrontarà el deute pendent fins a un màxim de sis mesos i el pagament del lloguer del nou contracte de 5 o 7 anys mentre la família no millori la seva situació. El pla s'inicia amb 20 MEUR per segons el secretari d’Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, serà "més que suficient" per abordar la situació de setembre a desembre. Les primeres famílies que es podran beneficiar de la mesura són les 185 famílies amb data assenyalada entre l'1 de setembre i el 15 d'octubre.