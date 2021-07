Amb el lema No et juguis les teves vacances l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha impulsat una campanya amb recomanacions perquè les persones que opten per llogar un apartament o una casa per passar-hi les seves vacances ho facin de forma totalment segura.

La campanya, que es du a terme a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, destaca una sèrie d’aspectes que cal tenir en compte com ara assegurar-se que la casa o l’apartament que es vol llogar mostri en les seves publicitats el número d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya (NIRTC). Els NIRTC dels allotjaments turístics a la província de Girona sempre comencen per les sigles HUTG (Habitatge d’Ús turístic- Girona) seguit de sis números. Si al portal que s’està visitant no surt aquesta dada, cal desconfiar, afirma l’ATA. En aquest cas s’ha de demanar al propietari o gestor el número d’HUTG, i si en queden dubtes es pot contactar amb l’Associació que verificarà que realment sigui correcte. També es recomana comparar preus amb altres apartaments de la mateixa zona i tipologia i, si aquests preus són baixos, cal desconfiar, s’explica.

D’altra banda, a la campanya es fa incidència en la importància de verificar la identitat del contacte. Si es tracta d’un gestor es pot visitar la seva pàgina web, contactar-lo i assegurar-se que disposa d’una adreça física d’oficina oberta al públic per poder atendre. Si es tracta d’un propietari – diu l’ATA- cal comprovar que l’allotjament existeix, demanar més fotografies i ubicació exacte. També es recomana assegurar-se que es disposa d’un telèfon de contacte.

La reserva, directament al web del propietari o gestor

L’ATA manté que sempre cal fer la reserva directament al web del propietari o gestor, o en un portal especialitzat i utilitzar mètodes de pagament segur. En aquest punt explica que si es fa la reserva a través d'una plataforma externa als apartaments, mai s’ha de sortir del portal per completar-la mitjançant whatsapp o correu electrònic ni, especialment, es faci transferències o altres pagaments similars fora d’aquesta plataforma. Quan es fa la reserva en una plataforma en línia, el més recomanable és utilitzar mitjans de pagament segurs com les targetes de crèdit, s’afegeix.

L’ATA manté que sempre ha d’existir un contracte, que pot ser amb el portal o directament amb l’allotjament o el seu gestor. I explica que aquest document ha d’incloure totes les condicions contractuals com les dades de la reserva, la forma de pagament, els serveis i imports inclosos, condicions de cancel·lació, horaris d’entrada i sortida, fiança, obligacions del client i el gestor o propietari, entre d’altres. L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona també aconsella guardar tota la documentació com ara correus electrònics, missatges de telèfon, o dades que puguin ajudar en cas de necessitar-ho.

Finalment, l’ATA aconsella a les persones que opten per llogar un apartament o una casa per passar-hi les seves vacances que ho facin en allotjaments gestionats per propietaris i gestors professionals. L’entitat aglutina 13.000 unitats d’apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i Pirineu de Girona.