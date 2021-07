Comerç Figueres Associació impulsa i fomenta la formació dels seus associats de la mà de professionals de renom. Si el 20 de maig passat, van convidar el professor Víctor Kuppers per parlar sobre «l’actitud per sortir d’aquesta», el 29 de juliol, l’expert amb el qual ha contactat Comerç Figueres és l’economista Xavier Sala i Martín. La seva xerrada, que es fa al Teatre El Jardí, a les 8 del vespre, té el títol Els feliços anys 20. Sala i Martín, reconegut doctor per la Universitat de Harvard, catedràtic i professor de la Universitat de Columbia, ve a Figueres a parlar sobre la seva especialitat, l’economia, però amb el seu característic to que l’han convertit en un personatge mediàtic. Per assistir a la conferència, cal adquirir entrades al web de Comerç Figueres.

Xavier Sala i Martín

Es va llicenciar en Ciències Econòmiques a la UAB el 1985, i va completar la seva formació amb un màster en Ciències el 1987 a la Universitat de Harvard i un doctorat per la mateixa universitat el 1990. Actualment, és catedràtic a la Columbia University i ha estat professor en les universitats de Yale i Harvard, així com membre del consell de Telefònica des del 2004 i assessor, editor i president d’altres entitats. Com a acadèmic, ha desenvolupat tasques especialitzades en l’estudi del creixement econòmic o l’economia del desenvolupament, entre d’altres. La repercussió mediàtica de l’economista, va arribar quan va assumir els càrrecs de president de la comissió econòmica, vocal de l’àrea econòmica i tresorer del FC Barcelona entre 2004 i 2010. Actualment, intervé de manera habitual en mitjans com RAC1, TV3, Catalunya Ràdio, Onda Cero i CNN Nova York i CNN Espanya.