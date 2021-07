Un dels efectes de la pandèmia ha estat la transformació dels models tradicionals de turisme, que encara pateix els efectes de la crisi. L’Empordà és un territori molt divers a causa de la confluència de la natura, la història, l’art, l’enologia, la gastronomia i la seva gent, factors que permeten oferir un ampli ventall de recursos: «El client és molt madur i el que busca són experiències. Tots som conscients que haurem d’evolucionar cap a un model de turisme més sostenible. Ens hem de reinventar, com a municipis i a nivell de comarca», constata el conseller comarcal de l’Alt Empordà i delegat de turisme, Agustí Badosa.

L’empordanès Edgar Tarrés considera que «el turisme de benestar va en aquesta línia. Potser per això cada vegada té més adeptes» . Des de fa anys es dedica a fomentar aquest tipus de modalitat turística a l’Empordà i fora de la comarca. «Les persones volen sentir experiències autèntiques que a la vegada tenen una repercussió directa en el seu benestar, i ajuden a transformar la manera de viure, l’estil de vida. I això és quelcom cada vegada més i més necessari».

La bellesa de l’Alt Empordà i les seves característiques l’han convertit en una destinació turística per excel·lència, i tot i que això ha tingut una repercussió econòmica molt gran durant els últims quaranta anys, també ha comportat resultats negatius pel paisatge i la natura. Ara s’ha vist la necessitat de regular accessos als parcs naturals, les persones volen evitar aglomeracions en grans hotels, busquen grups reduïts a l’hora de viatjar, una oportunitat perquè els petits pobles que no han basat la seva economia en el turisme puguin oferir allò que són, la seva autenticitat, allò que la seva gent ha fet sempre.

Des del petit municipi de Palau de Santa Eulàlia, l’alcalde Xavi Camps confirma «la tendència a fugir dels espais plens de gent; per tant, la necessitat de buscar el turisme més tranquil. Els micropobles sempre han representat això: és on hi ha les cases de turisme rural i sol haver-hi patrimoni arquitectònic», i afegeix que «es constata un auge en la tendència a viatjar en autocaravana o càmper, fenòmens que també s’han de regular per evitar que fins ara espais que eren tranquils no es tornin híper freqüentats i no s’acabi revertint en un problema».

L’interès dels micropobles és que poden vendre el seu coneixement i la seva saviesa sobre feines que s’estan perdent, sobre maneres de viure, el seu paisatge únic, el seu silenci, la seva natura, la tranquil·litat, i ho fan d’una manera que no suposi un daltabaix per a l’ecosistema social i natural.

Gran potencial

L’Alt Empordà, en general, té un potencial molt gran com a destinació de benestar. Els seus tres parcs naturals fan que es puguin viure experiències totalment diferents, de mar i de muntanya, a escassos quilòmetres de distància. «A més, els professionals que es dediquen a crear experiències de benestar a la natura cada vegada ofereixen activitats més creatives i singulars aprofitant la bellesa del territori, i fent-les casar amb una necessitat imperant: sentir-nos bé», diu Tarrés. Al territori hi ha múltiples opcions a fer. «El visitant podrà practicar mindfulness davant del mar, o en un caiac, fer un bany de bosc o una passejada conscient a l’Albera. També tenen la possibilitat de participar en un taller de fotografia sensorial pels aiguamolls, fer senderisme contemplatiu, ioga o tai-txí a les platges o cales, una sessió de winefulness, o un concert de bols tibetans enmig del mar sota la lluna plena», detalla. Totes aquestes propostes i experiències aporten valor a una oferta turística que busca començar un nou camí molt diferent i més equilibrat i sostenible, en els nous municipis que vulguin veure el turisme de benestar com una gran oportunitat.

Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la línia d’actuació es mou en aquesta direcció, destaca Badosa. Inclou projectes europeus de senderisme, que tindran com a resultat, per exemple, rutes pedalables cada cop més intel·ligents, on el ciclista es trobarà elements patrimonials als quals podrà accedir, per exemple, a través de codis QR o vídeos 3D per conèixer el seu valor. Una altra ruta ciclista en projecte és el Bicitranscat, que enllaça amb Perpinyà, i que inclou ciclisme, tren i autobús per connectar el territori.

També, juntament amb l’associació Alt Empordà Turisme, han iniciat una nova acció promocional de l’Empordà per incentivar el turisme. És un espot que vol ser atractiu per al visitant de proximitat i que porta com a lema «Esperit Empordà». Si a la campanya del 2020 es presentava un territori on regna la tranquil·litat destacant els paisatges i el patrimoni, la proposta d’enguany és emocional, centrant-se en les persones i marcant la diferència amb altres destinacions: «Només hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d’emocions i viuràs al màxim la teva vida», diu una veu en off. «Aquest any repetim amb una altra campanya turística, perquè és evident que el sector turístic encara està patint la situació de la pandèmia i se l’ha d’ajudar» conclou. Com a alcalde de Sant Pere Pescador Agustí Badosa destaca que el municipi vol diferenciar-se també a través d’una oferta turística que englobi propostes diverses per assolir el benestar del seu visitant.