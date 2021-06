Catalunya va registrar l'arribada de 558.953 turistes durant el mes de maig, un 72% menys respecte al maig de 2019, gairebé un any abans que esclatés la pandèmia. No obstant això, cal destacar que la xifra és molt superior en comparació al maig de 2020, quan el país encara es trobava en estat d'alarma arran de la crisi de la Covid-19. Aquell mes, menys de 10.000 viatgers van arribar a Catalunya, segons l'Enquesta d'Ocupació Hotelera publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al conjunt de l'Estat, l'evolució ha estat similar, amb més de 3,3 milions de viatgers durant el mes de maig. La xifra és àmpliament superior a la registrada l'any passat -98.561 turistes- però un 68% inferior al maig de 2019.

Pel que fa a les pernoctacions, Catalunya va tornar a superar el milió, després de set mesos consecutius per sota aquesta xifra. En concret, el país va registrar 1.063.535 pernoctacions, fins a 36 vegades més respecte al maig de 2020 –coincidint amb l'estat d'alarma-, però un 80% menys en comparació al mateix mes de 2019. Al conjunt de l'Estat, el nombre de pernoctacions va ser superior als 7,2 milions, una xifra àmpliament superior a les 271.149 registrades l'any passat però un 77,4% inferior al maig de 2019.