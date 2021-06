El preu mitjà de la llum en el mercat majorista caurà aquest divendres per segon dia consecutiu, amb un descens de l'1% respecte ahir, tot i que es mantindrà per sobre de la cota dels 92 euros per megawatt hora (MWh).

El preu màxim en el mercat majorista de l'electricitat per a aquest divendres es donarà de les 09.00 hores a les 10.00 hores, amb 100,2 euros per MWh, mentre que el mínim serà de 17.00 a 18.00 hores, amb 86 euros per MWh.

En concret, el 'pool' elèctric registrarà avui un preu mitjà de 92,67 euros per MWh, allunyant-se així dels 94,63 euros per MWh de dimecres passat, que va ser el preu més elevat d'aquest juny i el tercer més alt de la història, segons dades d'OMIE, l'operador de mercat elèctric, recollides per Europa Press.

Tanmateix, la dada per a aquest divendres reafirma la tendència alcista al mercat majorista elèctric espanyol al juny -mes en què a més ha entrat en vigor la nova estructura de trams horaris-, que aquesta setmana s'ha instal·lat per sobre dels 90 euros per MWh.

De fet, dels deu dies més cars al 'pool' des de 1998, quatre d'ells s'han registrat en aquest any. El màxim històric va ser l'11 de gener de 2002, quan el preu mitjà diari va ser de 103,76 euros per MWh.