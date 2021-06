Un miler de persones es van manifestar a l’Escala, dissabte a la tarda sota la pluja, per reclamar un model d’energies renovables que no trinxi el territori ni doni l’esquena al paisatge. I, sobretot, «que s’escolti el territori abans de prendre cap decisió». Els impulsors de la protesta eren la Iaeden-Salvem l’Empordà, l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG), el Fòrum l’Escala i el sindicat Unió de Pagesos.

Darrere de la pancarta «No pas així», amb la imatge d’un aerogenerador, s’hi van aplegar els representants de fins a una quarantena d’entitats ecologistes, ajuntaments i sectors econòmics de les comarques gironines (com pagesia, pescadors i càmpings). La protesta va recórrer el passeig marítim escalenc, i la manifestació va permetre palpar el malestar que hi ha a la demarcació contra la magnitud o l’excessiva proximitat del projecte del parc eòlic marí al golf de Roses o l’allau de propostes de molins a l’Albera, entre d’altres.

Hi va haver un clam perquè la implantació de renovables no es faci «al servei dels oligopolis» i grans empreses, i s’aposti per «un model basat en la proximitat».

La protesta s’havia convocat tant per terra com per mar. Però, el mal temps va fer la guitza, i només el llagut del Club de Rem del municipi s’hi va poder sumar des de l’aigua. La majoria replicaven el lema de la convocatòria, però també n’hi havia d’altres: «Bon viatge als molins que trenquen el paisatge!» o «Estimo el mar».

La manifestació de l’Escala s’emmarcava dins de les mobilitzacions que s’han fet arreu de Catalunya per reclamar una transició energètica «justa» i no «al servei de les grans empreses». «Reclamem que la generació d’energia s’apropi als punts de consum, i no es basi en un model de grans projectes que no tenen en compte el territori i en posen en perill la biodiversitat», subratllava el tècnic de la Iaeden, Raül Domínguez.

«No només aquí, sinó arreu de Catalunya, projectes com aquests proliferen de manera descontrolada; es basen en un model que no té cap mena de planificació i que beneficia els de sempre», va criticar el portaveu de la plataforma STOP al macroparc eòlic marí, Dani Abad.

«El 70% de la terra no és en mans del pagesos i aquests projectes per instal·lar-hi parcs solars són molt atractius per als propietaris, que ja demanen que es deixin de conrear els camps», criticava el coordinador d’Unió de Pagesos (UP), Narcís Poch, en referència als parcs fotovoltaics. «No ens podem permetre el luxe de perdre més sòl agrícola; qui defensi el paisatge, ha de defensar la pagesia», afegia. El líder d’UP, Joan Caball, també es va afegir a la manifestació.

La manifestació començava a la cantonada de l’Avinguda Ave Maria amb el passeig marítim. Abans, però, els pagesos ja havien escalfat motors amb dues tractorades fins a l’Escala. Mentre la pluja s’intensificava, els manifestants van resseguir la façana litoral fins arribar a la plaça de l’Univers de Riells. Entre els polítics que hi han participat hi havia l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan; el diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà o el senador d’ERC Jordi Martí. A la plaça era on hi havia previstos els parlaments, però l’intens ruixat que queia aleshores ha obligat l’organització a posposar-los per un altre dia.

La jornada havia de finalitzar amb una actuació del cantautor Josep Tero, el qual confessava que el model d’energies renovables «és un desastre» i afecta la badia de Roses sencera.

«El paisatge i la sostenibilitat han de poder conviure junts»

Des d’una hora abans de l’hora prevista per a l’inici de la manifestació, la gent ja anava prenen posicions davant del passeig marítim de l’Escala. Els organitzadors ho tenien tot a punt. Policia Local, Mossos i Protecció Civil es van encarregar de la seguretat d’un acte que va transcórrer amb tota normalitat fins que la pluja va fer acte de presència.

«Hem vingut des de Girona perquè sempre passem les vacances a l’Escala i no volem veure la badia plena de molins», explicava la mestra Marta Santos, acompanyada pel seu marit i els dos fills petits. Laura Serrats, de Torroella, va venir sola i amb les idees molt clares: «El paisatge i la sostenibilitat han de poder conviure amb normalitat sense que la implantació de les energies renovables, del tot necessàries, espatlli allò més valuós que tenim a l’Empordà». Per a ella «és molt clar que podem patir un segon cas Castor com el de Tarragona, amb la imposició d’un macroparc pensat per als ingressos econòmics de les grans companyies».

L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, esperava els manifestants a la plaça de l’Univers. La seva opinió sobre el tema és ben clara: «Les coses s’han de planificar d’una altra manera i el territori ha de tenir veu per a dir la seva». Amb el paraigua i una foto virtual del projecte del parc eòlic marí Tramuntana a les mans, Jordi Rodríguez de Figueres reblava el clau de l’afer, tot recordant que «amb la MAT ja ens van imposar el que volien amb l’excusa de millorar la connectivitat elèctrica que va acabar apujant els preus».