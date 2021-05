Fortià s’adhereix a la Setmana de la Natura amb diferents activitats entre el 24 de maig i el 5 de juny amb la col·laboració de la Iaeden i l’Associació Catalana d’Entomologia «per posar en valor la riquesa natural que tenim al costat de casa», destaca el regidor de Medi Ambient a l’Ajuntament de Fortià, Joan Ventura. Després d’un any d’aturada a causa de la pandèmia, aquest any, i amb l’objectiu de donar a conèixer l’entorn mediambiental i natural del municipi, s’ha ampliat la programació amb tres propostes relacionades amb la flora i fauna del municipi i una triple exposició. «Són activitats obertes a tothom, que s’emmarquen dins un programa més ampli d’activitats, més de 400, organitzades arreu de Catalunya a través de la Xarxa per a la Conservació de la Natura».

Espai privilegiat

Situat en plena plana empordanesa i envoltat de camps agrícoles, Fortià és un punt perfecte per gaudir de la natura en un entorn tranquil i relaxant així com per descobrir la riquesa del seu patrimoni històric i cultural. És molt recomanable passejar a peu o en bicicleta pels camins més propers al poble, una de les millors maneres de gaudir de la bellesa de l’entorn. El municipi connecta en pocs minuts en bicicleta amb els Aiguamolls de l’Empordà, el cap de Creus o la zona de Siurana i Garrigàs, oferint un entorn agradable i ideal per a les famílies.

Enguany el públic podrà gaudir de tres propostes diferenciades. La primera consistirà en un taller de seguiment de papallones nocturnes que es farà el 29 de maig a dos quarts de nou del vespre. Membres de l’Associació Catalana d’Entomologia explicaran com fan el seguiment i estudi de les papallones nocturnes. «Es muntaran unes trampes atraients de llum per a les papallones i explicaran com fan el seguiment i quantes espècies poden haver-hi».

L’endemà, el dia 30 de maig, es farà una sortida guiada amb la naturalista Sandra Saura per conèixer les plantes que podem trobar per les rodalies del poble, al costat de carreteres, a marges, «conegudes com les males herbes» per donar a conèixer els usos medicinals i culinaris d’aquestes plantes. Per assistir a les activitats cal apuntar-se prèviament a l’ajuntament.

Caminada nocturna

Finalment, el dia 5 de juny s’ha previst una caminada nocturna pels camins rurals de Fortià per conèixer la fauna que surt de nit però, sobretot, «posant èmfasi en els amfibis». S’organitza en aquest cas amb la col·laboració de l’Observatori dels Amfibis del Parc Natural dels Aiguamolls, impulsat des de fa quatre anys de la mà de la Iaeden (Institució Alt Empordanesa per la Defensa i Estudi de la Natura) per fer un estudi dels amfibis als Aiguamolls. «Fa dos anys vam fer aquesta activitat amb molt d’èxit». Totes les activitats sortiran des del Centre Agrícola i Social.

A part, al Centru de Fortià hi haurà tres exposicions: una de fotografies d’invertebrats, de Josep Vinyets; una altra, sobre els rastres que deixen els animals, que ens serveixen per identificar les espècies que hi ha en aquella zona, i la darrera serà sobre el canvi climàtic. Les diferents mostres es podran visitar els dies que es facin les activitats.

Més de 400 activitats per aprendre a conservar el medi

La Setmana de la Natura d’enguany tindrà lloc del 24 de maig al 5 de juny –entre el Dia Europeu dels Parcs i el Dia Mundial del Medi Ambient–, un moment de l’any per prendre consciència de la necessitat de conservar el medi ambient i el nostre patrimoni natural. Associacions, fundacions, ajuntaments, escoles i empreses organitzen més de 400 activitats a tot Catalunya per a la conservació de la natura.

És una iniciativa de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) que promou la conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic i la gestió sostenible del territori, mitjançant la participació i implicació social, representant i donant suport a les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental de Catalunya. La 6a edició està centrada en el perill i els efectes de la pèrdua de biodiversitat.