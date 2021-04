CaixaBank planteja un ERO que afecta gairebé 8.300 treballadors, el 18% de la plantilla

CaixaBank ha plantejat aquest dimarts un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), que afectarà un total de 8.291 treballadors, el 18% de la seva plantilla. Per altra banda, l'entitat també ha proposat el tancament de 1.534 oficines a tot l'Estat, el que suposaria una reducció del 27% respecte a la xarxa actual, segons han informat els sindicats. Després que a finals de març es consolidés la fusió amb Bankia, CaixaBank ha traslladat als representants sindicals la seva intenció de "potenciar oficines de majors dimensions i especialització", evitar duplicitats en diversos municipis i estalviar en costos salarials que, segons l'entitat, són superiors a la competència.

Bona part de l'impacte es concentrarà a la xarxa d'oficines, on la retallada afectarà un total de 5.742 empleats. A hores d'ara, però, l'entitat no ha donat detalls sobre quines seran les comunitats més perjudicades. A continuació apareixen els serveis centrals, amb 1.148 empleats afectats, seguit de les filials (630 treballadors) i dels serveis centrals distribuïts (463 treballadors). Finalment, la plantilla de les direccions territorials es reduirà en 250 empleats, mentre que 58 de les baixes correspondran a excedències incentivades.

Pel que fa a les condicions de sortida, CaixaBank ha establert quatre grups de sortides. En primer lloc els majors de 63 anys, a qui l'entitat els ofereix una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats. Al col·lectiu d'entre 58 a 63 anys i amb més de quinze anys al banc, l'entitat els ofereix el 50% del salari pensionable amb descompte de desocupació i el pagament del conveni de la Seguretat Social. Els treballadors d'entre 55 i 58 anys amb més de quinze anys d'antiguitat rebran el 50% del salari regulat, amb un màxim de dues anualitats i, finalment, la resta de la plantilla percebrà una compensació de 25 dies per any treballat amb un topall de 18 mensualitats.

Tal com va destacar en l'última roda de premsa el conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, es prioritzaran les baixes voluntàries i es buscaran acomiadaments "no traumàtics".