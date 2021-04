Es busquen consultors immobiliaris per treballar a la Costa Brava

La província de Girona s'esforça per tirar endavant i fa front als embats de la pandèmia creant llocs de treball i reactivant el seu teixit empresarial. Així ho demostren ofertes de treball a Girona com les que destaquem en aquest article. Llocs vacants per a diferents perfils professionals, a punt perquè t'inscriguis en ells aquí mateix.

Transports

GRUP IMAN selecciona:

CONDUCTOR/A DE CAMIÓ AMB CARNET C - SECTOR RECICLATGE per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Des de l'Oficina d'Iman Girona busquem, per reconeguda empresa multinacional del sector del reciclatge en ple procés de creixement a la província de Girona, UN/A CONDUCTOR/A DE CAMIÓ AMB POP I CARNET C.

Sota la supervisió del cap de planta, la persona seleccionada es responsabilitzarà de la recollida de residus i ferralla en diverses plantes del grup així com a clients de la província.

Inscripcions i més informació a oferta de CONDUCTOR / A DE CAMIÓ AMB POP CARNET C - SECTOR RECICLATGE a Girona.

Autònoms

PRONTOPRO selecciona:

Professor d'autoescola per a Girona.

Inscripcions i més informació a oferta de Professor d'autoescola a Girona.

Instructor d'arts marcials per a Girona.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instructor d'arts marcials a Girona.

Dentista per a Girona.

Inscripcions i més informació a oferta de Dentista a Girona.

ENGEL & VOELKERS selecciona:

Consultors Immobiliaris a la Costa Brava

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Engel & Völkers porta més de 40 anys en la intermediació d'immobles residencials i comercials d'alt standing. A causa de la nostra expansió a la Costa Brava busquem consultors immobiliaris a les zones de:

- Platja d'Aro

- S'Agaró

- Blanes

- Lloret de Mar

- L'Escala

- Begur

- Llagostera

- Palafrugell

- Palamós

Inscripcions i més informació a oferta de Consultors Immobiliaris a la Costa Brava a Castell-Platja d'Aro.

Sanitat

MediTalent selecciona:

Fisioterapeutes per França

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

Es necessiten fisioterapeutes per a consultoris privats (clíniques privades) en diverses regions de França. Treball estable i bones condicions laborals. Incorporació immediata.

Som MediTalent, consultoria especialitzada en la col·locació de personal sanitari (metges, fisioterapeutes, infermers, farmacèutics, etc.) per treballar a França, Alemanya i altres països.

Oferim un servei integral:

- Ajuda per a tràmits administratius (homologació de títols i col·legiació).

- Control dels idiomes (classes d'idiomes amb nosaltres o orientació a altres centres).

- Acompanyament per integrar-se al país de destinació (allotjament, mobilitat ...).

Inscripcions i més informació a oferta de Fisioterapeutes per França a Girona.

Metges de família, dermatòlegs i oftalmòlegs per França per Girona

- 8 vacants.

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Es necessiten metges (Metges de família, Dermatòlegs i Oftalmòlegs) per treballar en consultoris privats (clíniques privades) en diverses regions de FRANÇA. Molt bones condicions laborals i incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a oferta de Metges de família, dermatòlegs i oftalmòlegs per França a Girona.

Informàtica i telecomunicacions

KAUTEC SOLUTIONS selecciona:

Informàtic/a per Banyoles

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Tasques:

-Desenvolupar estructura de programa.

-Desenvolupar programació en diversos llenguatges (C, C ++, Visual Basic, Pyton).

-Desenvolupar programació web (HTML5, CSS, JavaScript Ajax, PHP)

-Desenvolupar projectes amb bases de dades (MSSQL, MySQL)

-Desenvolupar projectes per seguir la traçabilitat.

-Definir el maquinari adequat per a cada projecte.

-Desenvolupar programes de producció.

-Desenvolupar algoritmes per a la predicció de fallades, Machine learning.

-Seguiment del hardware i programari que es desenvolupa.

-Seguiment de la correcta instal·lació del hardware.

-Realitzar les proves dels projectes i verificar que totes les premisses del disseny es compleixin després de provar els dissenys desenvolupats.

-Realitzar la posada en marxa de les aplicacions a casa del client final un cop instal·lada.

-Donar suport als problemes en el funcionament de les aplicacions.

Inscripcions i més informació a oferta d'Informàtic / a a Banyoles.

Altres oficis i professions

KAUTEC SOLUTIONS selecciona:

Projectista mecànic per Banyoles

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - matí.

En dependència del Director/a d'Enginyeria, la persona seleccionada participarà en el disseny de maquinària, l'elaboració de manuals i documentació tècnica associada i donarà suport en les diferents fases dels projectes des del seu inici en la fase de disseny passant pel seguiment de la fabricació fins a la posada en marxa.

Inscripcions i més informació a oferta de Projectista mecànic a Banyoles.

Fresador/a per Banyoles

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - matí.

Inscripcions i més informació a oferta de Fresador / a a Banyoles.

Torner/a CNC per Banyoles

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - matí.

Inscripcions i més informació a oferta de Torner/a CNC a Banyoles .

Soldador / a per Banyoles

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - matí.

Inscripcions i més informació a oferta de Soldador/a a Banyoles.

Mecànics/ques- muntadors/es taller per Banyoles

- 4 vacants.

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - matí.

Inscripcions i més informació a oferta de mecànics/ques- muntadors/es taller a Banyoles.

Operari/a taller elèctric per Banyoles

- Jornada intensiva - matí.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari / a taller elèctric a Banyoles.