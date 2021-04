Repensem l'Empordà porta a debat la implantació de les energies renovables

Repensem l'Empordà convoca una jornada dedicada a les energies renovables i la seva implantació a la comarca. L'acte és organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos amb la implicació de la DO Empordà, la Iaeden-Salvem l'Empordà, l'Associació Empordà Turisme i el Setmanari de l'Alt Empordà. La jornada es farà el dissabte, 17 d'abril, a l'auditori del Cercle Sport i es retransmetrà en directe per videoconferència. L'assistència presencial està limitada als ponents i als convidats de Fila 0 que representen els diferents sectors socials, econòmics i ambientals del territori. Consulteu el programa obrint aquest enllaç.

La voluntat del Repensem l'Empordà és «assolir la capacitat d'avaluar el present que ens ocupa i preocupa, i incidir, en la mesura de les nostres possibilitats, en la manera d'avançar positivament cap al futur». Per aquest motiu, dediquen aquest Repensem a debatre sobre un dels temes que està preocupant més a les diferents institucions i entitats de la comarca: la implantació de les energies renovables i el seu impacte sobre el territori.

Des de l'entrada en vigor de la normativa sectorial que regula les mesures urgents que cal prendre davant la situació d'emergència climàtica a Catalunya, els municipis de l'Empordà han rebut una quantitat important d'avantprojectes que proposen la generació d'energia mitjançant la construcció de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques dins el seu terme o en la seva àrea d'influència.

Centraran el debat en dos aspectes essencials: quines són les amenaces de la implantació d'aquestes instal·lacions sobre el territori? Quines oportunitats de riquesa econòmica poden generar sobre la població? En definitiva, es debatrà l'equilibri entre la necessitat i l'oportunitat.

Ponents contrastats

Els ponents convidats són: Joan Arrufí, president de la DO Terra Alta; Carles Riba, enginyer i president del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible; Sergi Saladié, geògraf i consultor en Paisatge, Energia i Planejament territorial; Mita Castañer, geògrafa i directora de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG; Antonio Turiel, físic i investigador a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC; Joan Vila, enginyer industrial i empresari, i Miquel Puig, economista i membre del Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU. El moderador de les taules serà Santi Coll, director del Setmanari de l'Alt Empordà.

La inscripció s'ha de formalitzar abans del dijous 15 d'abril a l'adreça info@iee.cat. Els inscrits rebran l'enllaç per accedir a la retransmissió de l'acte.