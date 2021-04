Anxoves de l'Escala M. Sureda es dota de plaques fotovoltaiques a la nau dels Recs

Anxoves de l'Escala, S.A.,empresa elaboradora d'anxoves, ha estrenat una instal·lació de plaques fotovoltaiques destinada a l'autoconsum a la seva fàbrica de l'Escala. La instal·lació ha estat realitzada per l'empresa Mateu Nierga SL i està ubicada a la coberta de la nau del Polígon Industrial Els Recs.

L'elecció de Mateu Nierga SL va ser per la seva provada experiència en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum, després d'haver realitzat diferents projectes al Port Pesquer de Roses, al Moll Pesquer de Blanes o al Club Nàutic de l'Estartit, entre altres a les comarques gironines.

Es tracta d'una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum amb compensació d'excedents, amb potència superior a 15 kW i inferior a 100 kW en modalitat individual. Aquesta és una de les millors opcions per a poder aprofitar l'energia solar. Suposa una generació neta de 86.600 kWh anuals, que equivalen a un 40% del seu consum.

L'edifici ocupat per l'activitat industrial de l'empresa Anxoves de l'Escala és de 2.800 metres quadrats, el qual es va construir en dues fases. En l'ampliació, realitzada l'any 2009, en la qual es van construir 1.210 metres quadrats i on la coberta és de panell sandwich, és on s'han muntat les plaques.

La instal·lació consta de 72 panells dobles, 144 són plaques solars i un inversor solar de xarxa Sma Sunny Tripower Core 1. L'autoconsum en aquesta planta evitarà l'emissió anual de 70,15 tones de CO2 a l'atmosfera i de 17,32 tones de petroli, el que se suposa un impacte positiu equivalent al que generarien 235 arbres nous.

La inversió realitzada s'afegeix a les que es van fer en els tres anteriors exercicis. Es tracta del canvi del sistema de refrigeració de les sales de la fàbrica, eliminant l'ús de gasos refrigerants, nocius per al medi ambient, sent substituïts per aigua glicolada i la construcció d'una petita planta EDAR per al tractament de les aigües residuals.

És una aposta decidida per seguir en la línia de sostenibilitat de l'empresa, que elabora les seves anxoves a l'Escala des de fa més de vuitanta anys.

Des de 1940, han estat processant anxoves, salant el millor peix (anxova) i preparant filets semiconservats, en oli d'oliva o marinats en vinagre. Seleccionen acuradament les matèries primeres utilitzant els mètodes i coneixements tradicionals que es transmeten de generació en generació, ja que van començar als segles VI i V aC, amb l'arribada dels grecs i fenicis d'Empúries, integrats al terme municipal de l'Escala, a la Costa Brava.

El petit obrador des del qual van començar l'activitat fa més de 75 anys ha estat substituït per una nau moderna i equipada amb l'última tecnologia per donar resposta a una producció que continua sent artesanal i de màxima qualitat, però que ha crescut notablement en la seva demanda.